Ce se va intampla cu pretul locuintelor in 2019 si unde ne aflam fata de bula imobiliara din 2008

Se repeta istoria?

Doar in Cluj-Napoca apartamentele sunt astazi mai scumpe decat in 2008

Cum spun analistii ca vor evolua preturile, in 2019?

In 2008, preturile apartamentelor din Romania au ajuns la cel mai ridicat nivel din perioada post-decembrista. Tara noastra era prinsa intr-o bula imobiliara si totul era mai scump decat ar fi trebuit.Spre exemplu, un apartament modest cu 2 camere si suprafata de 55 de metri patrati ajungea sa coste, in medie, aproape 120.000 de euro in Bucuresti, peste 70.000 de euro in Cluj-Napoca si peste 55.000 de euro in orase cu putere economica mai mica, asa cum sunt Galati si Braila.Odata cu instalarea recesiunii, preturile s-au prabusit. Doar pe parcursul anului 2009, preturile au scazut cu peste o treime si au continuat apoi sa se micsoreze, in anii urmatori. Asa se face ca, in anii 2014 - 2015, romanii isi puteau cumpara un apartament cu 4 camere la pretul pe care l-ar fi platit, in 2008, pentru o garsoniera.Odata ce economia romaneasca a dat semne ca isi revine, iar puterea de cumparare a oamenilor a crescut, a reinceput si majorarea preturilor apartamentelor. De la luna la luna, romanii au inceput sa cheltuiasca, din nou, averi pe apartamente.Cu toate asta, pana la acest moment, in Romania nu s-a mai ajuns la preturile uriase din 2008. Cu o exceptie: orasul Cluj-Napoca, unde apartamentele sunt chiar mai scumpe acum decat erau in timpul boom-ului imobiliar.Mai exact, potrivit datelor centralizate de specialistii platformei Analize Imobiliare, in 2008, pretul mediu al metrului patrat de apartament, in Cluj-Napoca, era de 1.280 de euro. Dupa prabusirea pietei din 2009 si redresarea ei din anii trecuti, metrul patrat a a ajuns sa coste, in noiembrie 2018, in medie, 1.520 de euro! Or, asta inseamna ca un apartament de 55 de metri patrati - adica unul relativ confortabil pentru o familie de 2-3 persoane - ajunge sa coste astazi 83.600 de euro in capitala Transilvaniei!Interesant este ca la Bucuresti, unde apartamentele aveau, in 2008, preturi impovaratoare, nu s-a intamplat la fel ca la Cluj-Napoca. Mai exact, astazi metrul patrat de apartament costa, in medie 1.329 de euro, in Capitala. Cu alte cuvinte, apartamentul de 55 de metri ajunge la 73.000 de euro. Pretul, greu de platit pentru multi bucuresteni, e totusi cu 38% mai mic decat era in 2008!Preturi mai mici decat in timpul boom-ului se inregistreaza si in alte mari orase din Romania. Spre exemplu, in Constanta si in Brasov, metrul patrat de apartament costa acum cu 25% mai putin decat in urma cu un deceniu.Asupra unui singur aspect sunt de acord analistii pietei imobiliare. Si anume ca in 2019 n-avem niciun motiv sa ne asteptam la scumpiri majore!In rest, fiecare expert are propria viziune asupra modului in care ar urma sa se dezvolte piata apartamentelor din Romania, in 2019.Astfel, exista specialisti care spun ca preturile ar urma sa creasca usor, mai ales din cauza ca dezvoltatorii au cheltuieli mai mari pe santiere. In plus, parte dintre analisti sustin ca preturile se vor plafona ,in contextul reducerii bugetului alocat programului Prima Casa.Cu toate astea, alti specialisti sunt de parere ca - incepand din 2019 - preturile apartamentelor vor intra pe un trend de scadere. Spre exemplu, presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania, Iancu Guda, a apreciat inca de acum cateva luni ca, in perioada 2019-2020, apartamentele se vor ieftini. Si nu cu doar cativa lei, ci cu 25-30%.Recent, expertul a adus noi argumente care sa ii sustina teoria.Iancu Guda spune ca, in 2019, salariile angajatilor din mediul privat nu vor mai creste in ritmul din 2019 (in plus, cele ale bugetarilor au fost deja plafonate - n.red.) . Mai rau, oamenii vor ajunge chiar sa fie mai putin siguri pe locul lor de munca. In consecinta, ar putea fi si ceva mai putin dispusi sa se angajeze la cheltuieli impovaratoare, pentru zeci de ani.Nu in ultimul rand, mai transmite Iancu Guda, imprumuturile - mai ales cele mari, pentru locuinte - se vor lua mai greu. In aceste conditii, aflati intr-o situatie incerta si cu putere de cumparare mai mica, oamenii vor avea mai avea mai putin de oferit. Asa ca si preturile apartamentelor ar trebui sa scada."Scaderea preturilor la imobiliare cu minim 25%-30% este o corectie normala (nu o ajustare depresiva), deoarece se construieste mp (metrul patrat) cu maxim 750-800 EUR, si se vinde intre 2000-2500/mp in zonele bune din marile orase!", scrie Iancu Guda pe o retea de socializare.N-ar fi exclus ca fiecare dintre specilisti sa aiba dreptate, intr-o oarecare masura. Mai exact, ne-am putea astepta ca preturile apartamentelor sa mai cresca putin, din inertie, la inceput de 2019, apoi sa se plafoneze pentru o scurta perioada si, in cele din urma, sa inceapa sa scada.