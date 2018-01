Ce trebuie sa stii cand iti cumperi o locuinta

Ziare.

In momentul in care te hotarasti sa iti cumperi un spatiu al tau trebuie totusi sa tii cont de cateva lucruri, in special daca este vorba de o prima achizitie de acest fel.Urmatoarele recomandari sunt oferite de expertii Compari Imobiliare , un portal imobiliar online cu peste 200.000 de anunturi care ofera statistici si informatii actualizate cu privire la preturile de vanzare si inchiriere ale imobilelor din intreaga tara.Va trebui sa studiezi in detaliu tot ceea ce tine de piata imobiliara. Mai exact, va trebui sa analizezi cat mai multe oferte, indiferent daca este vorba de garsoniere de vanzare , de apartamente sau chiar de case. Dincolo de aceasta analiza, va trebui sa vizitezi de asemenea cat mai multe imobile, pentru a vedea la fata locului cum se prezinta.Urmeaza sa cumperi o locuinta, prin urmare trebuie sa te asiguri ca va fi intr-adevar ceva care sa te multumeasca. Aparent neimportanta, zona in care este situata respectiva locuinta este unul dintre factorii determinanti ai deciziei.Trebuie sa ofere acces facil la puncte de interes pentru viitorul proprietar, de la centre comerciale pana la institutii publice, scoli, farmacii si locul de munca.Un alt aspect de avut in vedere este faptul ca zona in care este amplasat imobilul are influenta si asupra pretului platit.Locuintele situate la periferia orasului, in zone marginase, au preturi mai scazute, in timp ce imobilele ultracentrale sunt considerate de unii chiar inaccesibile din punct de vedere al pretului.Cumpararea unei locuinte trebuie sa aiba in vedere dotarile si utilitatile, pentru ca viitorul proprietar sa aiba asigurat nivelul de confort dorit.Fiecare vizita facuta la apartamentele sau garsonierele de vanzare trebuie sa tina cont de functionarea optima a sistemului de incalzire, a celui electric si a celui sanitar.Locuintele cu izolatie corespunzatoare ofera un plus de confort termic, alaturi de o economie insemnata din punct de vedere al cheltuielilor lunare.Aparte de aceste dotari de baza, in calitate de viitor proprietar trebuie sa ai in vedere daca iti doresti ca locuinta pe care o cumperi sa fie deja mobilata ori daca o vei aranja tu ulterior dupa propriile tale preferinte.Costul de achizitie va fi mai redus daca vei achizitiona o locuinta nemobilata si vei putea sa mobilezi si sa iti organizezi spatiul in functie de nevoi.In momentul in care cumperi o locuinta, trebuie sa te gandesti si in perspectiva. Exista posibilitatea de a modifica sistemul de incalzire, in cazul in care iti vei dori asta?Vei putea schimba pozitia electrocasnicelor racordate la reteaua de furnizare a apei curente sau a gazului? Aceste lucruri conteaza, intrucat nu iti vei dori sa fii conditionat de aceste aspecte care te pot impiedica sa modernizezi locuinta si sa obtii o imbunatatire a conditiilor de trai.Tinand cont de toate aceste aspecte si urmarind in acelasi timp incadrarea in bugetul disponibil, vei reusi sa gasesti acea casa pe care ulterior o vei putea denumi "acasa".In cazul in care nu stii de unde sa incepi cautarea, poti sa accesezi platforma compariimobiliare.ro, unde vei gasi numeroase anunturi imobiliare si statistici legate de pret pentru locuinte amplasate in diverse zone si orase ale tarii.