Cea de-a 17-a editie a REALTY Forum are loc astazi

sesiune introductiva dedicata noilor investitii semnificative in sectorul imobiliar

sesiune care evidentiaza impactul migratiei interne a specialistilor in Romania

panel interactiv despre noutatile relevante din sectorul imobiliar din Capitala si marile orase din tara

dezbatere privind biroul viitorului

Sesiuni de networking

Antoniu Panait, Managing Director, Vastint

Sebastian Dragomir, Director | Office Advisory, Colliers International Romania

Florian Nitu, Managing Partner, Popovici Nitu Stoica & Asociatii

Gabriel Tomescu, CEO, BMF Grup

Dorel Nita, Head of Real Estate Analysis Division, imobiliare.ro

Andreea Paun, Managing Partner, Griffes

Dorin Stefan, Architect&Owner, DSBA

Karol Skiba, Investment Director, CVI

Lori Collin, Senior Advisor, Lion's Head

Marcel Ionescu Heroiu, Senior Urban Development Specialist, World Bank Group

Marius Cristea, Senior Urban Development Specialist, World Bank Group

Alexandru Talmazan, Managing Partner, Wrightson Group

Ion Sturza, President, Fribourg Capital

Beatrice Dumitrascu, Vice-President Residential Sales, One United Properties

Didier Balcaen, General Manager, Speedwell Real Estate Development

Marian Orzu, Managing Partner, Dunwell

REALTY Forum, organizat de Business Review, a crescut alaturi de sectorul imobiliar din Romania si a devenit un reper in industrie. Conferinta aduce laolalta dezvoltatori, investitori si consultanti care vor discuta si vor afla daca succesul poate fi obtinut in continuare, pe masura ce piata se dezvolta inclusiv pe baza rezultatelor pozitive inregistrate in ultimii ani.Bucurestiul se afla deja in competitie cu alte capitale din regiune si numeroase orase din Romania sunt tot mai prezente pe harta investitorilor din imobiliare. Prin urmare, in acest an, REALTY Forum nu se va axa doar pe pietele de birouri, rezidential, comercial si industrial din Bucuresti, ci si pe cele din orase precum Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Brasov pentru a intelege de ce aceste orase prezinta interes pentru investitori si ce inseamna aceasta evolutie pentru intreaga industrie.REALTY Forum ofera contextul ideal pentru discutii privind oportunitatile de afaceri si provocarile industriei. Agenda evenimentului include:Speakerii vor aborda evolutia din toate segmentele de piata: birouri, rezidential, retail, industrial si logistica.Va rugam ca la inregistrarea la eveniment sa inserati textulin caseta "" din formularul online de inregistrare - aflati mai multe despre eveniment accesand site-ul oficial