Concept24 a dezvoltat primul portal de imobiliare din Romania, cu un motor de cautare vocala si incarcare la nivel de milisecunde: Remax.ro

"In vremurile actuale caracterizate de viteza si tehnologie, ce ne faciliteaza toate activitatile cotidiene, consideram ca aceasta noua unealta virtuala a portalului remax.ro se va dovedi foarte utila pentru multi romani in drumul lor de cautare a locuintei. Ne dorim sa venim in intampinarea preferintelor clientilor nostri chiar si in cele mai mici detalii", a declarat Razvan Cuc, presedinte RE/MAX Romania.se face utilizand microfonul incorporat al telefonului mobil sau al calculatorului, portalul avand capacitatea de a lansa automat actiunea de cautare, returnand rezultate relevante in cateva milisecunde. Se pot utiliza sintagme complexe, spre exemplu "vanzare apartament Bucuresti Baneasa", putand introduce chiar si detalii legate de numarul de camere.este un alt element esential pentru utilizatori si motorul de cautare Google, principalul generator de trafic online. Ea reprezinta diferenta dintre o rata de conversie buna si o rata de conversie slaba, reprezinta diferenta dintre un utilizator multumit care va reveni pe site si un utilizator care va parasi site-ul ramanand cu un gust amar, reprezinta diferenta dintre cei care castiga teren si cei care pierd teren.Echipa Concept24 utilizeaza cele mai noi tehnologii in domeniu, astfel incat solutiile web dezvoltate sa atinga viteze de incarcare de cateva milisecunde, oferind rezultate relevante pentru utilizator."Cautarea vocala este una dintre cele mai importante tendinte la nivel mondial, de care directorii de marketing trebuie sa tina seama. Spre exemplu, in zona de e-commerce, pana la 43% dintre utilizatorii dispozitivelor dotate cu microfon utilizeaza cautarea vocala in procesul de achizitie.", spune Andrei Manea, Strategy Manager la Concept24.este o companie de marketing on-line si web-development cu pestepe piata din Romania, SUA si Canada. Concept24 oferapentru cresterea vanzarilor prin intermediul mediului digital, de la crearea de site-uri si magazine online pana la campanii de promovare . Clientii companiei sunt companii multinationale si locale, precum: Medsana Romania, Ford Trucks, La Fantana, Sameday Courier, Delta Studio, Bijuteria Stil, Alisia Enco etc.