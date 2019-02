Daca iti cauti casa, trebuie sa mergi la Casa Poporului in perioada 1-3 martie!

SALONUL IMOBILIAR BUCURESTI - CEL MAI MARE TARG IMOBILIAR AL ANULUI te asteapta cu cea mai diversa, noua si atractiva oferta imobiliara a acestui an!

Programul de vizitare este urmatorul:

Cauti un apartament sau o casa? Te anuntam atunci ca Salonul Imobiliar vine cula inceput de an, cu o multime dein mai toate cartierele bucurestene, dar si cu suficientepregatite de catre dezvoltatori, precum locuri de parcare, mobilier pentru toata casa si chiar taxe notariale incluse.Pentru investitori acest eveniment este, de asemenea, important, caci acestia pot afla care sunt zonele cele mai dinamice si ce pachete pregatesc expozantii la achizitionarea a doua unitati locative, de exemplu.In special la acesta editie, organizatorii au anuntat si foarte multe accesorii prezente cu oferte.Vei gasi alaturi de agentii si dezvoltatori imobiliari si oferte de mobilier, decoratiuni interioare, amenajari, arhitectura, sisteme de securitate si multe altele.Organizatorii promit ca vor oferi cadrul in care sa petreci cel putin o jumatate de zi cel putin in cadrul evenimentului si nu doar cateva minute.Acestia ne asigura ca stiu ca decizia achizitiei unei proprietati nu este una facila si de luat in fuga.Cele mai cautate apartamente raman cele cu doua si trei camere. Pentru a livra produse solvabile, dezvoltatorii planifica apartamente cu suprafete medii cuprinse intre 50-55 mp pentru unitatile cu douaacamere, si 70-75 mp pentru cele cu trei. Cele mai apreciate sunt cele bine compartimentate, care beneficieaza de spatii de depozitare.In contextul aglomerarii urbane si a traficului aglomerat, clientii cauta solutii de micsorare a timpului petrecut intre birou si casa. Zona, in stransa corelatie cu pretul, devine astfel cel mai important criteriu de alegere a locuintei.O zona buna, bine deservita de mijloace de transport in comun, in special metrou, cu facilitatii medicale, educationale si de petrecere a timpului liber in imediata apropiere aduce un standard de locuire mai bun, iar cine vrea sa beneficieze de toate acestea trebuie sa plateasca in plus.Se observa o tendinta in crestere pentru dezvoltarea de comunitati cu numeroase facilitati pentru rezidenti: parcuri private, cluburi dedicate - lectura sau diverse evenimente - expozitii de arta sau cursuri de parenting-, si servicii complementare cum ar fi cafenele, sali de fitness sau farmacii.Poti utiliza intrarea - A3S1 (Latura Izvor/Splaiul Independentei) - daca veniti pe jos, iar taxiurile au in principiu acces si in curtea Palatului Parlamentului.Odata ajunsi la intrarea din Palatului Parlamentului, vei gasi aici agentii de paza, agentii SPP si casele de bilete.Timpul de asteptare este dat de limitarea filtrelor SPP, obligatorii in Palatul Parlamentului, filtre importante pentru siguranta tuturor, insa ajungi repede in perimetrul expozitional.De asemenea, trebuie sa stii ca staff-ul Salonului este tot timpul la dispozitie pentru a te indruma.Dupa parcurgerea filtrelor SPP, achizitionarea biletului de acces sau pur si simplu verificarea invitatiei in posesia careia te afli, ai optiunea de a iti inregistra datele pentru a obtine o BRATARA DE ACCES.Bratara de acces a Salonului Imobiliar Bucuresti iti permite sa obti cu si mai multa usurinta informatiile necesare din partea expozantilor, atat in timpul vizitarii standurilor, cat si oricand dupa eveniment.Tot ce trebuie sa faci in timpul vizitarii este doar sa intinzi mana si bratara se scaneaza, iar datele ajung automat in atentia expozantilor cu oferte interesante pentru tine.- vineri, intre 12:00 - 19:00, ultima ora de intrare - ora 18:00- sambata, intre 10:00 - 19:00, ultima ora de intrare - ora 18:00- duminica, intre 10:00 - 18:00, ultima ora de intrare - ora 17:00