Hotelurile lasate in paragina de fratii Micula pe litoral au fost cumparate si devin unitati all-inclusive

Ziare.

com

Pretul unitatilor este unul relativ mic, si, cu tot cu costurile de renovare si amenajare, investitia va fi recuperata in aproximativ 5 ani. Multe dintre ele vor fi cu regim all-inclusive."Majoritatea tranzactiilor s-au facut cu hoteluri din sudul litoralului, iar toti cei care le-au cumparat baga bani in ele. Pretul mediu de achizitie pe camera a fost undeva la 9.000 de euro, iar cumparatorii mai investesc, in medie, inca 6-7.000 de euro pe camera", a declarat, pentru Profit.ro , Aurelian Marin, proprietarul agentiei Paradis Vacante de Vis.Astfel, si-au schimbat proprietarul hoteluri din Neptun, Olimp, Mamaia sau Venus, multe dintre ele fiind anterior ale fratilor Viorel si Ioan Micula. Hotelurile Prahova si Clabucet din Neptun si hotelul Craiova din Neptun au ajuns la Mohammad Murad, hotelurile Romanta din Neptun si Slatina din Olimp au fost achizitionate de doi investitori care mai detin la mare hoteluri, unul dintre ei avand Bavaria Blu din Mamaia, iar celalalt - Holliday din Olimp.Hotelul Oltenia din Olimp a fost cumparat de un alt mare investitor de pe litoral, Nicolae Bucovala, de la Gheorghe Bosanceanu, hotelul Victoria din Mamaia a fost cumparat de o elvetianca de origine romana, iar hotelul Anca din Venus a fost cumparat de un investitor libanez care administreaza mai multe hoteluri in Romania.Unele dintre aceste hoteluri fusesera scoase la licitatie de Fisc, care de mai mult timp incearca sa le vanda, dar la primele licitatii nu s-a prezentat niciun cumparatr. ANAF a intervenit dupa ce, in primavara anului 2017, fratii Micula au anuntat ca vor sa vanda 11 din cele 12 hoteluri pe care le aveau pe litoral. La acel moment se implineau 15 ani de la ultima renovare a unitatilor de cazare notate ca avand 2 stele, care in fiecare an erau amendate de Ministerul Turismului si Protectia Consumatorilor.Fratii Micula cumparasera in 2002 hotelurile de la statul roman cu 500.000 de euro bucata.