Momentul optim pentru tranzactii imobiliare

Anul 2019 a debutat cu o crestere de 25% la vanzarile de apartamente din Bucuresti, si asta din cauza temerii de o noua criza imobiliara. Asa se face ca in ianuarie 2019 au fost scoase la vanzare aproximativ 2.300 de apartamente in Bucuresti, comparativ cu 1.850 in ianuarie 2018.Cu toate acestea anul 2019 s-a dovedit a fi prielnic pe acest segment imobiliar, avand in vedere ca inca din trimestrul II al anului preturile au incetinit cresterea.Indicele de accesibilitate arata ca 2019 este un an an bun si stabil, chiar si in ansambluri noi construite. Unii analisti estimeaza ca acestea scaderile de cu pana la 25-30%, din acest an 2019, se vor recupera pana in 2022.Conform statisticilor oficiale ale Agentiei Nationale de cadastru si publicitate imobiliara, numarul imobilelor vandute in Bucuresti, in august 2019 a fost mai mare decat in 2018, in aceeasi luna.Fie ca esti vanzator sau cumparator, cand ai de tranzactionat un apartament in Bucuresti, pentru a te asigura ca faci cea mai buna tranzactie, fara riscuri si fara bataie de cap, s-a dovedit ca cel mai bine este sa consulti o companie de consultanta si intermediere imobiliara. In felul acesta atat proprietarii cat si cumparatorii vor identifica cei mai buni termeni de tranzactionare.Sunt multi aceia care vorbesc despre cea mai buna perioada din an cand sa vinzi apartamentul sau sa cumperi un imobil.Primavara spun ei, este cunoscuta ca fiind cel mai bun moment pentru a cumpara un apartament, desi spun tot ei, ca exista multe alte perioade din an cand poti sa iti cumperi, spre exemplu, un apartament in Bucuresti, la un pret foarte bun.Este momentul cand bucurestenii incep vanatoarea de apartamente de vanzare din Bucuresti, la cel mai bun pret. Cel mai bun moment poate fi acela cand e cel mai bine pentru fiecare, vanzator sau cumparator, sa faca acest pas si un in ultimul rand, ce agentie consulta pentru a face ca tranzactia sa fie una de succes.Cei de la Freedom Group, companie deja bine cunoscuta pe piata imobiliara din Romania, sunt unii dintre cei mai buni specialisti imobiliari la acest moment.Ofera consultanta, asistenta, reprezentare si intermediere imobiliara, suport pentru tranzactionare atat clientilor finali, cat si consultantilor asociati, prin intermediul carora actioneaza in piata.Si ca sa te asiguri ca esti la locul potrivit, trebuie sa stii ca cei de la Freedom Group au consultanti afiliati - Realtori ce respecta codul etic al APAIR si al NAR si/sau membri ai ABI.Daca vrei sa cumperi un apartament in Bucuresti, in siguranta si fara bataie de cap, intra pe site-ul lor si descopera ce oferte au la categoria apartamente de vanzare Bucuresti , indiferent de perioada din an.