Piata de Real Estate din Romania da semne de maturizare. Ce inseamna asta pentru retail, industrial & logistics, office & residential

In cadrul a patru paneluri cu focus pe: retail, industrial & logistics, office, residential, au fost alaturi de noi cei mai importanti jucatori din industrie, care si-au anuntat noile proiecte, au vorbit despre provocarile anului 2020 si au trecut in revista oportunitatile actuale de pe piata din Romania.In cadrul panelului, moderat de Mihai Patrulescu, Senior Associate, Investment Services, Colliers International Romania, au fost abordate o serie de subiecte, intre care: evolutia pietei din Romania, avantajele si dezavantajele comertului online si offline, preferintele consumatorilor."Cred ca s-a maturizat piata, dar e un moment in care psihologic se schimba dorintele consumatorilor. In general, nivelul de 'happiness' a scazut foarte tare, iar consumatorii nu mai stiu ce vor. Cred ca vom dezvolta proiecte interesante numai punand consumatorii pe primul plan (...) 'Happiness-ul' creaza consum. Frica nu creeaza consum. Anul trecut s-a vorbit cel mai mult de online, dar nu credem in semnul egal intre o vanzare online si cea din mall. Magazinul online creste vanzarea offline", a explicat Costin Blideanu, Head of Leasing Retail Division, AFI EUROPE ROMANIA."Asa este, pentru ca trebuie sa te adaptezi consumatorului. Consumatorul este 'high-demanding', iar piata este mult mai variata. Deja nu mai vorbim doar despre 2-3 dezvoltatori; avem inclusiv dezvoltatori din alte tari, iar oamenii vor sa fie informati (...). Online-ul si offline-ul se completeaza. Nu vedem o amenintare, ci este bine sa fii si acolo, si acolo. Nu cred sub nicio forma ca brandurile sunt amenintate de comertul online. Eu zic ca suntem bine daca lucram intr-un parteneriat", a intervenit Venera Munjev, Senior Associate| Retail Agency, Colliers International Romania.In acest context, Cristian Turculet, Expansion Director Romania & Bulgaria, AMREST (Starbucks, Burger King), a explicat ca, zona de retail trece, in prezent, printr-o mare schimbare."In momentul de fata, esti extrem de expus - atat ca dezvoltator, cat si ca operator - pe internet. Felul in care au evoluat obiceiurile de consum ne fac sa ne adaptam; suntem mult mai atenti la relatia cu clientii, la vizibilitatea in online. Este foarte usor sa construiesti, dar si sa pierzi, printr-o anumita greseala pe care o putem comite. A fi in online este foarte important, pentru ca acolo se misca lucrurile. Acolo este viitorul", a spus el.In continuare, Lucian Anghel, Founder & CEO, ENERGYPAL - TIMEPAL ROMANIA & FMS, a oferit o perspectiva referitoare la reducerea costurilor de dezvoltare si operare a spatiilor de retail. "Am observat magazine care isi doresc sa aiba interfete, pentru a monitoriza eficienta consumului. Noi am promovat partea de condition-based monitoring; decat sa fac mentenanta mai des, prefer sa merg pe baza semnalelor primite in teritoriu, pe baza de monitorizare. Eficienta energetica, consumul, sunt foarte importante", a punctat el.Potrivit invitatilor din cel de-al doilea panel, segmentul industrial e "segmentul favorit in Real Estate", unde se observa, de asemenea, o tendinta de maturizare. De aceea, clientii sunt interesati de calitatea vietii, pun mai mult accent pe eficienta si pe solutiile smart pentru imbunatatirea proceselor."Segmentul industrial e, acum, segmentul favorit in Real Estate. Intotdeauna a fost asa; e o industrie foarte ciclica. Piata de Real Estate, peste tot, se observa o maturizare. Se rafineaza putin si solicitarile clientilor nostri. Sunt si proiecte pe care nu le-am mai vazut in Romania - proiecte regionale cu standarde de constructie foarte inalte", a spus Ana Dumitrache, Country Head Romania, CTP INVEST."De ce ramane zona de logistica si industrial pe acest trend efervescent? Eu cred ca acolo unde exista oportunitate, exista investitori si interes. Exista un 'shift' puternic intre comertul 'brick&morters' si comertul online, ceea ce genereaza foarte multe probleme logistice. Un aspect foarte specific al retailului online este cel legat de retururi. In Vest, ajunge la 30-40%, ceea ce creaza un flux invers de marfa, care are nevoie de spatii de depozitare. Numai fenomenul acesta genereaza noi nevoi, cand vine vorba de industrial. In Romania, retailul online e abia la inceput. Vorbim abia de 8-10%. UK, de exemplu, a ajuns la peste 20% retail online. Potentialul de crestere este foarte mare. Din ce mai inchiriem, un procent din ce in ce mai mare din cerinte vin pe partea de online", a punctat, la randul sau, Sinziana Pardhan, Country Head, P3 ROMANIA.Serban Juverdeanu, Head of Development, GLOBAL VISION, a punctat ca marii retaileri sunt in zona de testare: "Retailerii trebuie sa asigure forta de munca, sa ii motiveze sa ramana acolo. Cred ca suntem departe de statele dezvoltate, dar e bine sa gandim in viitor. Asta inseamna flexibilitatea spatiului, adaptabilitatea spatiului, masuri legate de premisele proiectarii structurale. Structura in sine a depozitelor trebuie adaptata si pregatita pentru cerintele retailerilor online. Dezvoltatorii nu fac foarte multi bani din parcari, dar online-ul inseamna, in primul rand, distrubutie, zone de incarcare pentru camioane frigorifice si alte lucruri pe care incercam sa le gandim in proiect."Speakerii din al treilea panel au vorbit despre preferintele chiriasilor, cat si despre zonele alese de ei pentru spatiile de birouri."Exista zone de interes puternic: centru, centru-nord si apoi s-a dezvoltat rapid zona de centru-vest, dar cred ca e de laudat initiativa dezvoltatorilor de a deschide zone noi. Eu am fost surprinsa de reactia chiriasilor care sunt deschisi si la zone noi. Extraordinar de important nu e numai unde te duci, ci si ce oferi acolo. Mai e un element foarte important pentru chiriasi: cat de orientat e un dezvoltator sa sprijine partea de administrare a spatiului de catre chirias? Cat de deschis este la a-i rezolva problemele care apar pe parcurs? Chiriasii sunt tot mai atenti sau mai suparati daca dezvoltatorul nu e prompt in dezvoltarea problemelor. Dezvoltatorii ar trebui sa sprijine chiriasii", a explicat Emma Toma, Head of Office Division, AFI EUROPE ROMANIA.La randul sau, Stephen Burke, Construction Director, FORTE PARTNERS, a punctat ca "e important sa ne axam pe diversificare - asta se intampla datorita cererii de diversificare." "Noi ne uitam mereu la locatii unde exista transport public, unde traficul nu este extrem de aglomerat. In ceea ce priveste locatiile noi, ne confruntam cu provocari. Piata este matura, permite construirea de proiecte de top. In ceea ce priveste deciziile de design, trebuie sa estimam cum se vor dezvolta lucrurile peste doi ani. Incercam sa fim eficienti, sa implementam tehnologii care sa ne permita sa fim cat se poate de eficienti. Trebuie sa avem in vedere cum vor lucra la birou generatiile viitoare.""Cererea este consistenta si piata arata bine. Am observat si prezenta unor companii diferite, apar operatori de industrial in zona - cei care parasesc birourile tipic industriale, inclusiv companii de IT care ies cumva din zona Pipera-Vest, care vin spre zona Barbu Vacarescu (...). Pe langa criteriul fundamental, legat de locatie, noi credem ca un chirias va fi atras si de experienta pe care i-o ofera cladirea (tehnologizarea si digitalizarea). Foarte multi jucatori incearca sa iasa din zonele aglomerate, validand zone noi in care accesul este facil. Conteaza foarte mult ce ofera cladirile", a intervenit Raluca Stanislav, Business Development Manager, Skanska Property Romania.La randul sau, Dimitris Pergamalis, Head Of Construction & Development, GLOBALWORTH, a precizat ca, prin intrarea pe piata a unor jucatori importanti, piata s-a schimbat. "Am ajuns la un punct la care construim cladiri de birouri de foarte buna calitate. Faptul ca din 2013 - 2014 au intrat in piata jucatori precum Skanska, au ridicat piata. Din concurenta asta au castigat chiriasii. Am introdus servicii noi: digitalizarea serviciilor, ne-am axat pe masuri eficiente, cladiri verzi si ne-am centrat pe a crea o experienta, o atmosfera ce tine de 'wellbeing' si 'worth living'."Ideea a fost sustinuta si de Bogdan Voica, Asset Director, ANA TOWER OFFICES, care a precizat ca: "atunci cand ai 3000 de oameni intr-o cladire, trebuie sa te asiguri ca vor trai in cladire, ca vei raspunde nevoilor lui. Este important sa acomodam cerintele viitoarei comunitati si sa ai oameni competenti care sa intretina cladirea."In acest context, Dan Ungureanu, Business Development Coordinator, AON RISK SOLUTIONS, a venit cu o sugestie pentru dezvoltatori: aceea de a se asigura ca incheie asigurarea potrivita: "Recomandarea noastra, pentru toti dezvoltatorii, e sa mearga pe un tip de program owner-controlled, adica dezvoltatorul incheie polita - nu mai lasa constructorul sa incheie polita. In ceea ce priveste partea de proiectare - puteti include pe o singura polita toata zona de munca intelectuala a proiectului. Astfel, in orice moment, dezvoltatorul are o viziune asupra costurilor si controleaza acoperirile; el poate sa isi acopere inclusiv pierderi financiare legate de intreruperea activitatii."In ultima parte a conferintei "Real Estate & Construction Forum" s-a vorbit despre domeniul constructiilor, care trebuie sa acorde o mai mare atentie proiectelor pentru reducerea poluarii, prin construirea de "proiecte verzi"."Sunt presiuni sociale vizand emisia de gaze de sera si necesitatea de a avea o comunitate cat mai sanatoasa. Industria noastra, a constructiilor, contribuie cu 40% din totalul gazelor cu efect de sera emise - fie ca e vorba de perioada de constructie sau de cea operationala. Sunt pasi clari facuti in directia pozitiva. Observam proiecte din ce in ce mai multe proiecte verzi", a explicat Claudiu Bisnel, Partner & Co-Founder, BRISK GROUP, in acest sens.La randul sau, Beatrice Dumitrascu, Vice-President Residential Sales, ONE UNITED PROPERTIES, a punctat ca in prezent, "clientul e mult mai educat in ceea ce priveste unitatea locativa pe care vrea sa o cumpere. Este foarte interesant ca pe segmentul premium clientii sunt atenti la banii investiti, se uita in comunitati. Sunt atenti sa faca comparatii de preturi, de beneficiile zonei, de costuri de intretinere. Daca esti un dezvoltator bine asezat in piata, te bucuri cand clientii stiu ce sa te intrebe."Antoanela Comsa, General Manager, GRANVIA ROMANIA; President, AREI, a adresat o alta problema importanta, aceea a cresterii costurilor, in conditiile in care forta de munca este tot mai greu de gasit: "Vedem cu totii in piata ca si la noi, cresterea de costuri, in ceea ce priveste forta de munca si materialele de constructii, creste pretul de vanzare. E adevarat ca, uneori, in proiectele noastre actionarii au preferat sa micsoreze marja de profit. Cred ca ar trebui sa gasim si niste solutii mai inovative. Construirea cu prefabricate va rezolva si problema lipsei fortei de munca. O alta mare problema e lipsa furnizorilor de prefabricate.""Cand construiesti sute de apartamente, iti doresti foarte tare ca riscul sa fie cat se poate de diminuat. Atunci, din parerea mea, nu stiu daca acest lucru se va face la fel de bine folosind prefabricate. Poate unul-doi dezvoltatori vor folosi prefabricate si vom invata si noi de la el. Dezvoltam responsabil si incercam sa aducem plus-valoare in zona aceasta. Evenimentul a fost moderat de Mihai Patrulescu, Senior Associate, Investment Services, COLLIERS INTERNATIONAL ROMANIA.
Eveniment organizat de BusinessMark Principala linie de activitate a BusinessMark este organizarea de evenimente business "concept propriu" prin care ne propunem sa oferim mediului de afaceri romanesc un spatiu profesionist de discutii si networking.Combinand metode de comunicare si business matchmaking, oferim partenerilor nostri modele de dezvoltare complexe, conectandu-i in mod direct cu mediul de afaceri si creand oportunitati de parteneriat strategic.