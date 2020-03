Piata imobiliara in 2020

Ziare.

In ceea ce priveste anul 2020, se pare ca desi nu se intrevede o evolutie substantiala pe pietele financiare, asta nu inseamna ca nu exista oportunitati reale de investitii.In ce investim anul acesta? Investim in titluri de stat, in metale pretioase, in propriul business, in depozite in euro sau in lei sau in imobiliare?E greu de spus ce va fi in acest an, insa statistic vorbind, unii spun ca ar putea fi un an mai slab din punct de vedere al investitiilor decat anul 2019, asa cum si anul 2018 a fost un an mai slab decat anul 2019.Daca vorbim de investitii in imobiliare, se poate spune ca poate aduce un avantaj extraordinar, in contextul in care, spre exemplu, poti cumpara un imobil sau un teren, cu cateva procente sub pretul pietei, de la un vanzator motivat.Posibil ca pentru marile orase din tara, precum Cluj, Iasi, Bucuresti si Timisoara, anul 2020 sa fie la fel de bun ca ultimii doi ani, pentru o achizitie. Aici oportunitatile cresc si implicit cresc si investitiile.Cererea pentru inchirierea apartamentelor si a birourilor este in continua crestere pe piata imobiliara din Romania, lucru ce ii determina pe multi sa se intrebe daca nu cumva va exista o crestere masiva a chiriilor.Specialistii in imobiliare estimeaza, ca imobilele destinate birourilor, din zonele importante ale Capitalei, vor avea chirii din ce in ce mai mari in acest an.Ce se va intampla cu pretul locuintelor? Va continua sa creasca si in anul 2020? Uitandu-ne la anul 2019, preturile au crescut cu aproximativ 7 procente fata de anul 2018. Cu cat cererea va fi mai mare, cu atat si pretul locuintelor va creste in ritm accelerat.Consultantii de la Colliers International, arata intr-un comunicat ca "...reducerea ritmului de crestere economica in 2020 va influenta si evolutia pietei imobiliare, chiar daca performanta economica a Romaniei va fi mai buna decat in majoritatea tarilor din UE".In ceea ce priveste Bucurestiul, spun ei "Bucurestiul incepe sa devina o piata a chiriasilor de cladiri de birouri, tendinta mult mai vizibila in 2020, rata de neocupare fiind estimata la 12-13%.Dezvoltatorii vor livra circa 700.000 de metri patrati de spatii de birouri in urmatorii doi ani, reprezentand aproape un sfert din stocul actual.Cresterea costurilor de constructie - o noutate pentru piata din Romania - la care se adauga si cresterea costurilor cu amenajarea spatiilor (cu aproximativ 25-30%), influenteaza deciziile de relocare ale companiilor, apreciaza consultantii Colliers International", se arata in comunicat.Agentiile de pe piata interna anunta cele mai noi anunturi imobiliare publicate de proprietari si dezvoltatori, un element de referinta pentru ceea ce urmeaza sa aduca anul 2020 pe piata imobiliara din Romania.