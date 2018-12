Cum au evoluat preturile apartamentelor din Bucuresti in 2018 si care sunt prognozele pentru la anul

Ziare.

In acea perioada, cele mai scumpe erau apartamentele din Cluj, pretul acestora crescand cu 16,6% fata de toamna anului 2016 si cu 46,9% fata de toamna anului 2014. Se prognoza chiar ca scumpirea apartamentelor ar putea provoca un nou boom Fenomenul de scumpire s-a produs si in capitala Romaniei, Bucuresti, preturile apartamentelor din acest oras fiind cu peste 11% mai mari fata de toamna anului trecut.In ceea ce priveste zonele mai scumpe, se pot enumera Kiseleff (2.600 euro/mp), Herastrau-Nordului (2.370 euro/mp) si Dorobanti-Floreasca (1.970 euro/mp), pretul unui metro patrat util fiind de aproximativ 1.230 de euro.De asemenea, pe clasamentul oraselor cu cele mai scumpe apartamente se afla si Timisoara (1.133 euro/mp), Constanta (1.083 euro/mp), Craiova (1.020 euro/mp), Brasov (1000 euro/mp) si Iasi (970 euro/mp).Potrivit celor de la Flatfy , in ianuarie, pretul apartamentelor noi a crescut de la 1.310 euro pe metru patrat util la 1.327 de euro, acesta inregistrand o majorare de 1,50%. In cazul locuintelor vechi, pretul acestora s-a mentinut la valoarea de 1.188 de euro.Pentru luna februarie, preturile apartamentelor noi a crescut din nou, de aceasta data la 1.371 de euro pe un metro patrat util, pretul locuintelor vechi crescand la 1.204 euro.In luna martie s-a produs din nou scumpirea apartamentelor, cele noi ajungand la 1.386 de euro, iar cele vechi 1.219 de euro. Luna aprilie a dus la o scadere a preturilor apartamentelor noi, fiind de 1.372 de euro, dar apartamentele vechi si-au mentinut cresterea si eu ajuns la 1.234 de euro pe un metro util.Ultima luna a primaverii, luna mai, a adus o crestere semnificativa a preturilor, de la 1.372 de euro la 1.389 de euro pe un metru util intr-un apartament nou, dar a lasat constant pretul celor vechi, acesta mentinandu-se la 1.234 de euro. Aceste variatii pot fi gasite, in detaliu, pe indicele imobiliare.ro Vara anului 2018 a venit cu o variatie a preturilor apartamentelor. In Bucuresti, pretul unui apartament cu doua camere a fost de aproximativ 62.000 de euro, valoare similara cu cea inregistrata in anul 2017, potrivit statisticilor inregistrate de anuntul.ro In unele cartiere ale Bucurestiului, proprietarii puneau preturi mai mari, ajungand pana la o diferenta de 40% fata de luna anului precedent. Cea mai mare diferenta anuala s-a inregistrat in zona 1 Mai - Domenii, cu 39%, pretul unui apartament cu doua camere ajungand la 74.210 euro. Aceeasi situatie este si in zona Universitate - Kogalniceanu, majorarea fiind de 32.14%, in acest an un apartament ajungand, in medie, la 72.236 euro.In schimb, in capitala exista si cartiere unde s-au produs scaderi ale preturilor apartamentelor, cea mai mare scadere de acest gen inregistrandu-se in cartierul Tineretului - Timpuri noi, unde pretul mediu a fost de 79.986 de euro, variatia fiind de 8,24% fata de aceeasi luna a anului trecut. De asemenea, se pot observa scaderi ale preturilor si in zona Titan-Dristor, cu o variatie de 5,94% fata de anul trecut.Potrivit datelor celor de la Salonul Imobiliar Bucuresti , in luna septembrie se pot intalni garsoniere de 29-35 metri patrati cu preturi cuprinse intre 28.000 si 40.000 de euro, apartamente cu doua camere de 48-55 mp cu 50.000 pana la 60.000 de euro, dar si apartamente mai mari (3-5 camere) de peste 65 mp cu preturi incepand de la 68.000-70.000 de lei. Pe scurt, preturile sunt cuprinse intre 900 si 1.300 de euro pe metrul patrat.In aceasta perioada, cele mai mici preturi ale locuintelor noi se gasesc in Otopeni sau pe ruta Bucuresti-Otopeni, dar si in sudul orasului Bucuresti si in zonele de vest.De asemenea, analistii au confirmat faptul ca preturile sunt mai mari decat in 2017 cu pana la 10%, dar acest fapt il considera normal deoarece au crescut toate costurile de constructie si totodata si puterea de cumparare/creditare a populatiei."Pretul apartamentelor din Bucuresti a crescut cu 20%-40% in ultimii ani, in schimb pragul de 450.000 de lei peste care se plateste TVA de 19% la achizitia unei locuinte a ramas neactualizat", sesizeaza Bogdan Oslobeanu, managerul general al Impact Developer & Contractor Complexele locative ale acestuia pot fi gasite pe Flatfy , un motor de cautare pe care se pot gasi anunturi cu imobiliare date spre vanzare sau spre inchiriere. Analizatorii de la acest site afirma faptul ca, in luna octombrie, preturile unui metru util al unui apartament nou a ajuns la 1.372 de euro, iar pretul mediu al unui metru dintr-un apartament vechi la 1.232 euro.In ceea ce priveste luna noiembrie, preturile unui apartament nou este de 1.396 euro/metru patrat, cu o crestere de 1,7% fata de luna precedenta si 6,1% fata de anul trecut.De asemenea, un metru util intr-un apartament vechi costa in jur de 1.238 euro, cu o mica crestere de 0,5% fata de luna precedenta si cu 2,5% fata de aceeasi luna a anului precedent.Tot in capitala Romaniei, Bucuresti, pretul apartamentelor de vanzare a crescut cu 1,1% in luna noiembrie, un metru patrat util ajungand pana la pretul de 1.329 de euro. Anul trecut, proprietarii imobilelor dadeau un metru patrat la un pret de aproimativ 1.271 de euro, iar in acest an valoarea a crescut cu 4,6%.In luna octombrie, pretul apartamentelor vechi s-a schimbat de la 1.232 la 1.238 de euro pe un metru patrat util, variatia fiind mica, de 0,5%. In schimb, apartamentele care fac parte din noile ansamburile rezidentiale s-au scumpit cu 1,7%, de la 1.372 de euro pana la 1.396 de euro pe metru patrat util.Analistii estimeaza ca in 2019 preturile locuintelor vor stagna, eventual pot inregistra o usoara crestere, urmand ca pana in 2022, la nivelul marilor orase, acestea sa ajunga la valori mai mari, cu precadere in zonele cu potential crescut de dezvoltare economica.Se spune ca, anul viitor, cei interesati sa cumpere imobile vor fi din ce in ce mai pretentiosi, iar localizarea, seriozitatea si prestigiul dezvoltatorului vor conta cel mai mult.