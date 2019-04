Preturile apartamentelor noi au crescut in martie. In ce oras s-au scumpit cel mai mult

Bucuresti

Totusi, in perioada analizata au avut loc variatii atat in plus, cat si in minus, potrivit unui comunicat de presa remis lunide catre Imobiliare.ro."Suma medie solicitata pentru un metru patrat de apartament (nou sau vechi) a ajuns, astfel, la 1.237 de euro pe metru patrat util, cu 0,3% mai mult decat la finele lui februarie (cand era 1.233 de euro pe metru patrat util).In trei dintre cele sase mari orase monitorizate constant de Imobiliare.ro, asteptarile vanzatorilor s-au majorat fata de luna precedenta, iar in celelalte trei s-au diminuat. De mentionat este ca, la nivelul acestor centre regionale, scaderi de pret au fost consemnate cu precadere pe segmentul apartamentelor vechi", arata sursa citata.Preturile la apartamente au crescut in Bucuresti, Brasov, Constanta, cel din urma inregistrand cea mai mare crestere.Au scazut preturile in Cluj Napoca si Iasi, iar in Timisoara s-au mentinut constante.In Capitala, preturile apartamentelor au crescut, per ansamblu, cu 0,4%, de la 1.322 de euro pe metru patrat util, pana la 1.327 de euro pe metru patrat util."Pe ambele segmente de piata analizate, variatiile preturilor au fost destul de temperate, chiar daca nu au urmat aceeasi directie. Astfel, locuintele din blocurile vechi s-au ieftinit cu 0,3% (de la 1.219 la 1.215 euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile locative din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au consemnat un avans de 0,6% (de la 1.400 la 1.409 euro pe metru patrat) ", conform comunicatului.In Brasov, in luna martie, s-a inregistrat un usor avans general al preturilor, de 0,2%, de la 1.113 la 1.115 euro pe metru patrat util.Apartamentele vechi au consemnat o scadere, de 0,9%, de la 1.098 la 1.088 de euro pe metru patrat util"Unitatile locative nou-construite, pe de alta parte, s-au apreciat in mod consistent, anume cu 2,8%, ajungand la o medie de 1.183 de euro pe metru patrat (fata de 1.151 de euro pe metru patrat in luna precedenta) ", se precizeaza in document.In martie, asteptarile vanzatorilor din Cluj Napoca s-au diminuat.Apartamentele din oras s-au ieftinit, per ansamblu, cu 0,3%, de la 1.571 la 1.566 de euro pe metru patrat."Spre deosebire de alte orase, tendinta descendenta a fost resimtita aici pe ambele segmente de piata analizate: locuintele vechi au consemnat un minus de 0,3% (de la 1.582 la 1.578 de euro pe metru patrat), iar cele noi un minus de 0,4% (de la 1.559 la 1.553 de euro pe metru patrat) ", potrivit sursei citate.Si in Constanta s-au apreciat apartamentele disponibile spre vanzare, per ansamblu, cu 0,8%, de la 1.126 la 1.135 de euro pe metru patrat util."De mentionat este ca, dintre marile orase supuse analizei, Constanta este singurul care face exceptie de la 'regula' scaderilor de pret de pe piata veche: astfel, locuintele din aceasta categorie s-au apreciat cu 0,7%, de la 1.123 la 1.131 de euro pe metru patrat. Unitatile locative nou-construite, pe de alta parte, au cunoscut un avans de 1,3%, de la 1.129 la 1.144 de euro pe metru patrat".In Iasi s-a consemnat un declin destul de important al preturilor apartamentelor pe parcursul lunii martie, anume 1,3%, de la 1.020 la 1.007 euro pe metru patrat util."Ca si in Cluj-Napoca, scaderi de pret au fost consemnate pe ambele segmente de piata analizate: locuintele din blocurile vechi s-au ieftinit cu 1,1% (de la 1.010 la 999 de euro pe metru patrat), iar cele noi cu 1,4% (de la 1.025 la 1.011 euro pe metru patrat) ", conform Imobiliare.In Timisoara, evolutia preturilor a fost una constanta in luna martie."Pretul mediu solicitat in Timisoara este de 1.228 de euro pe metru patrat util. Evolutia usor descendenta a fost sustinuta in mod exclusiv de locuintele vechi, care s-au depreciat, la randul lor, cu 0,2%, de la 1.240 la 1.238 de euro pe metru patrat. Unitatile locative nou-construite s-au scumpit, insa, cu 0,8%, de la 1.189 la 1.198 de euro pe metru patrat", mai arata sursa citata.A.D.