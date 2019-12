Servicii de administrare apartamente si garsoniere in Bucuresti

Ziare.

Reprezentantii unei astfel de companii ii ajuta pe proprietari sa rentabilizeze imobilul prin reprezentarea acestora in fata chiriasului, incasand chiria, facand platile la facturi si multe altele similare; sau ocupandu-se de gasirea celui mai bun client in cazul contractelor de vanzare/cumparare.Cert este ca o companie care asigura servicii de gestionare proprietati imobiliare pune pe primul loc interesele proprietarilor, carora le asigura suport logistic si resurse optime, indiferent de tipul proprietatilor. In discutie pot intra: case, apartamente si chiar terenuri.O companie, precum Imobilis.ro , are experienta necesara sa conceapa si sa poata oferi pachete de servicii standard si optionale, care sa raspunda nevoilor clientilor sai, in acest caz, din Bucuresti si Ilfov.Serviciile standard includ:- asigurare de consultanta la momentul inchirierii sau vanzarii imobilelor - case, apartamente, spatii de birouri;- promovarea imobilelor in ideea gasirii celor mai buni chiriasi;- promovarea imobilelor in ideea gasirii celor mai buni cumparatori;- obtinerea unor chirii care sa convina proprietarilor;- obtinerea unor sume de bani care sa multumeasca proprietarul care vinde un imobil;- intocmirea proceselor verbale de predare/primire care sa includa utilitatile si elementele existente in imobil;- pregatirea imobilului pentru vizionari;- verificarea imobilului la momentul incheierii contractului de inchiriere;- vizitarea periodica a imobilelor inchiriate;- incasarea sumelor de bani datorate pentru chirii si gestionarea acestora in vederea achitarii facturilor de intretinere, telefon, cablu, impozite si taxe.Pe de alta parte, o companie care urmareste sa-si multumeasca clientii le va oferi si servicii optionale, precum:- gestionarea optima a lucrarilor de renovare sau de reparatii in imobile, cu acordul si in functie de ceea ce isi doresc proprietarii;- asigura personal cu experienta si avizat care sa efectueze anumite lucrari de renovare sau reparatii, acte contabile sau juridice;- administreaza documente importante pentru cladiri, precum: extrase CF si contracte, care atesta proprietatea imobilului;- asigura obtinerea unor aprobari esentiale pentru imobile cand acestea se inchiriaza unor firme;- se preocupa de incasarea despagubirilor, daca este cazul.De regula, clientii acestor companii care asigura servicii de gestionare proprietati imobiliare sunt persoane fizice care nu locuiesc in tara sau in orasele in care detin proprietati.De asemenea, pot fi dezvoltatori imobiliari care prefera sa externalizeze gestionarea imobilelor.Imobilis.ro este o companie cu experienta, al carei portofoliu de clienti este generos. Expertii care lucreaza in companie urmaresc succesul, indiferent de serviciile pe care le ofera.Consecventa si seriozitatea i-au ajutat sa pozitioneze compania in topul celor mai bune si pentru property management in Bucuresti, reprezentare dezvoltator imobiliar si administrare imobile Bucuresti.