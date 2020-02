Sibiu, unul din cele mai frumoase orase din Romania unde sa iti cresti copiii!

Ziare.

Sibiul pare a fi luat direct din basme si este, de asemenea, printre cele mai frumoase, mai dragute si mai fermecatoare orase pe care le vei vedea vreodata. Desi nu ar trebui sa spunem despre un oras cu aproximativ 150.000 de locuitori, insa asa este Sibiul, asa se simte.In plus, exista o multime de oferte imobiliare Sibiu pentru a gasi locuinta potrivita pentru micutii tai. Pe site-ul eurosimimobiliare.ro sunt foarte multe anunturi imobiliare Sibiu Fie ca iti doresti o casa, cu o curte mare in care copiii tai sa se joace in liniste, ori doresti un apartament spatios, aproape de scoli sau gradinite, aceasta agentie de imobiliare Sibiu te va ajuta sa gasesti locuinta ideala.Nu trebuie decat sa gasesti cele mai convenabile proprietati Sibiu , iar agentia te va ajuta sa le vizualizezi cat mai repede.In afara de siguranta, in Sibiu exista multe gradinite, scoli si universitati de stat si private, extraordinar de bine cotate, pentru a-i acomoda perfect pe copii. In asemenea scoli, copiii vor avea un viitor academic stralucit.Sibiul este un oras istoric, cu un numar impresionant de cladiri ce respira veacurile ce au trecut. Pentru copii, aproape fiecare loc din acest oras este o lectie de istorie.In plus, muzeele, precum Muzeul Brukenthal unde sunt expuse peste 1.090 de tablouri, ii vor incanta. Catedralele si bisericile sunt, de asemenea adevarate opere de arta. Putem lua exemplu Catedrala romano-catolica, o minunatie arhitectonica.Sibiu este un loc perfect pentru a te plimba cu copiii. Casele colorate si stradutele serpuitoare fac atat de placut mersul pe jos pentru a explora.Orasul este impartit in orasul de sus si de jos si, in timp ce sunt similare, ele sunt si usor diferite, mai ales cand vine vorba de vibe.Orasul de sus, cu centrul in Piata Mare, este mai ingrijit si bine organizat, in timp ce orasul de jos are aceasta atmosfera mai putin aranjata.Gradina Zoologica din Sibiu va fi probabil unul din locurile preferate ale celui mic. A fost prima gradina zoologica din Romania, fondata in 1929 in Padurea Dumbrava, langa Fabrica de Electricitate Sibiu, datorita initiativei inginerului Szekely. Ideea i-a venit atunci cand a intalnit niste vulpi in timp ce lucra la barajul Sadu.Dupa infiintare, mai multe specii de animale si pasari au fost donate gradinii zoologice, precum: o pisica salbatica, un lup, donat de Obert von Spiess in numele regelui, un lup de la Asociatia "Soimii", un vultur, un cerb carpatic de la vanatorii din Talmacel, un porc salbatic etc. In 1930, primul urs a fost donat.Un stejar ce are peste 600 de ani inca se afla la intrarea in gradina zoologica. Gradina Zoologica Sibiu acopera o suprafata de peste 15 hectare. In 2006 a fost construita o locatie de 800 mp pentru jaguari, iar barajul lacului de agrement a fost reabilitat.Al doilea lac care poate fi gasit in gradina zoologica a fost amenajat in 2007 si curatat in 2008. In mijlocul acestui lac a fost construita o insula de 350 mp.In gradina Zoologica mai sunt vazuti lupi albi, lei, tigri, porci salbatici, precum si ierbivore. Gradina zoologica gazduieste 207 de animale si pasari din 52 de specii.Acestea sunt doar cateva din lucrurile care va pot convinge sa va mutati in Sibiu pentru a va creste copiii.Achiztionati un apartament sau o casa prin eurosimimobiliare.ro si imaginea unei familii fericite va fi completa!