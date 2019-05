Tot ce trebuie sa stii despre CMBU. Domenii de studiu

Ce presupune evaluarea unui teren si care sunt etapele acestui serviciu

Tipuri de valoare in urma evaluarii terenurilor

Ziare.

com

Serviciile de evaluare teren sunt disponibile la un raport calitate - pret foarte bun, in oferta firmei GVA Activ, acestea fiind unele dintre cele mai solicitate si mai solicitante in domeniu, avand in vedere dinamica in continua schimbare a pietei. Acuratetea evaluarilor este foarte mare, iar clientii sunt intotdeauna multumiti.Acest serviciu complex, analiza CMBU, este utilizat adesea in legatura cu deciziile de dezvoltare sau de achizitie educata, care analizeaza, pe baza unor tendinte existente pe piata si a altor date, utilizari posibile ce au ca scop maximizarea valorii proprietatii.Domeniile pentru care se face o asemenea analiza sunt din cele mai diverse, solicitarile fiind cu precadere in domeniul dezvoltarilor blocurilor rezidentiale, parcurilor comerciale, hotelurilor si cladirilor de birouri.Procesul de evaluare este procesul de estimare a unui tip de teren la o anumita data, nu un calcul exact folosind o formula matematica sau o cuantificare precisa. Evaluarile terenurilor pot fi facute in scopul tranzactionarii proprietatii, fuziunii si schimbului de bunuri imobiliare, creditarii, emisiunii de obligatiuni negarantate sau de actiuni noi, precum si rezolvarii litigiilor si impozitarii. Nu in ultimul rand, evaluarea terenurilor se face pentru raportare financiara sau pentru a inregistra valoarea in situatiile financiare.Valoarea de piata reprezinta suma estimata pentru care terenul poate fi schimbat la data evaluarii intre un cumparator si un vanzator, in cadrul unei tranzactii cu un pret determinat obiectiv. Valoarea de investitie este acea valoare a terenului pentru un anumit investitor sau pentru o clasa de investitori, pentru obiective de investitii.Valoarea justa a terenului este suma pentru care activele pot fi schimbate de bunavoie intre doua parti interesate, iar valoarea speciala a terenului este o suma de bani peste valoarea de piata, care reflecta atributele speciale care au valoare numai pentru un anumit tip de cumparator.Evaluarea terenului foloseste o anumita metodologie, subliniind importanta identificarii acesteia, a fundamentarii indicatorilor pe baza informatiilor de piata. Exista terenuri intravilane, libere, neconstruibile sau construibile, terenuri libere, parcelabile, cu constructii demolabile, iar lista poate continua. Important este ca oamenii sa apeleze la echipa de specialisti GVA Activ pentru o evaluare precisa si exacta a proprietatilor imobiliare.Activ Property Services este o companie de consultanta imobiliara din Romania, care activeaza la nivel national din anul 1993 si ofera clientilor posibilitatea de a-si evalua si de a tranzactiona mult mai rapid si mai corect proprietatile imobiliare pe care le detin.Pe langa evaluarea terenurilor, specialistii asigura si servicii de evaluare a garantarii imprumutului, evaluare pentru taxe, evaluare a spatiilor comerciale, a spatiilor de birouri, a spatiilor industriale, hotelurilor, precum si evaluari rezidentiale.