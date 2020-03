Michelin opreste productia la fabricile din Zalau

LIVE

Ziare.

com

"In aceasta perioada complicata, contextul este unul dificil pentru Platforma industriala de la Zalau. Uzina Zalau Cord nu mai functioneaza din data de 28 martie, iar uzina Zalau Anvelope va inchide productia incepand cu data de 31 martie. Exceptie fac anumite activitati critice sau cu foc continuu, care vor avea un program specific. Urmam toate protocoalele interne pentru a asigura inchiderea progresiva si pentru a ne proteja angajatii", au precizat luni reprezentantii companiei.In prezent, Michelin are in Romania aproximativ 3.800 de angajati, trei uzine - doua la Zalau si una la Floresti, precum si o retea comerciala.Una din fabricile din Zalau produce diverse tipuri de anvelope, iar cea de-a doua furnizeaza cord metalic uzinelor din cadrul grupului.