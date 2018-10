Clientii unui supermarket s-au calcat in picioare pentru o promotie la bancute de curte (Video)

Ziare.

"Chemati interventia!", "Chemati interventia va rog!" sau "Chemati interventia ca nu este ok!", sunt solicitarile angajatilor supermarketului, potrivit unei inregistrari video care s-a viralizat pe retelele de socializare.Oamenii nu au asteptat nici macar ca angajatii supermarketului sa aseze marfa pe raft si s-au napustit imediat peste caruciorul care transporta cutiile in care se aflau bancutele de curte.Inregistrarea nu mai are nevoie de niciun comentariu.Pana sa ajunga salariatii firmei de paza si sa faca ordine, toate cutiile au fost luate de clienti. Totul a durat aproape un minut, transmite Digi24