Cora respinge acuzatiile Consiliului Concurentei si vrea sa mearga in instanta

Reprezentantii Cora au sustinut, intr-un comunicat remis joi Ziare.com, ca asteapta motivarea deciziei pentru a analiza argumentele autoritatii de concurenta si ca isi rezerva dreptul de a contesta decizia in instanta."Respingem categoric acuzatiile Consiliului Concurentei care a luat aceasta decizie fara o minima analiza economica, desi regulile de concurenta nu pot fi aplicate in absenta identificarii si evaluarii realitatilor economice.Acuzatiile aduse de autoritatea de concurenta se intemeiaza exclusiv pe prezumtiile acesteia nesustinute din punct de vedere probatoriu. La dosarul de investigatie nu exista nicio dovada din care sa reiasa ca societatea noastra ar fi savarsit fapta anti-concurentiala pretinsa de Consiliul Concurentei", se arata in documentul citat.Reprezentantii Cora sustin ca au pus dispozitia Consiliului Concurentei numeroase documente din care rezulta neindoielnic, spun ei, ca in situatiile investigate nu a existat nicidecum vreo intelegere anti-concurentiala intre hipermarket si furnizorii sai privind stabilirea pretului de revanzare pentru anumite produse."Dimpotriva, dupa cum rezulta din toate documentele furnizate autoritatii de concurenta, Cora a stabilit intotdeauna independent preturile de revanzare, iar clientii Cora au beneficiat de preturi reduse, niciun consumator fiind prejudiat", mai spun acestia.Amintim ca, joi, Consiliul Concurentei a anuntat ca a amendat 87.713.336 de lei (aprox. 18,8 milioane de euro) trei lanturi de hipermarketuri si 4 furnizori ai acestora, motivul fiind incalcarea regulilor in privinta preturilor.A.G.