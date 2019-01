Trei lanturi de hipermarketuri au fost amendate drastic de Consiliul Concurentei

Ziare.

"Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei privind fixarea preturilor intre retailerii Auchan, Cora si Carrefour si furnizorii acestora, in perioada 2010-2016.In urma investigatiei a fost sanctionata atat incalcarea regulilor nationale, cat si a regulilor europene de concurenta, pentru fixarea preturilor de revanzare (de raft) in cadrul promotiilor desfasurate de retaileri", anunta Consiliul Concurentei.Reprezentantii Consiliului Concurentei au transmis ca au constatat ca in anumite cazuri preturile de vanzare la raft nu se stabileau conform regulilor de piata prin raportul dintre cerere si oferta, ci furnizorul si retailerul stabileau un pret fix sau minim pentru revanzarea produselor catre consumatorul final.Institutia precizeaza ca aceasta practica conduce la preturi mai mari pentru consumatorul final, retailerul neputand sa scada pretul sub limita stabilita cu furnizorul.Companiile sanctionate sunt:1. Auchan Romania SA - 36.563.004 lei (7,84 milioane de euro)2. Carrefour Romania SA - 26.995.645 lei (5,79 milioane de euro)3. Romania Hypermarche (Cora) SA - 12.410.834 lei (2,66 milioane de euro)4. Quadrant-Amroq Beverages SRL - 5.984.053 lei (1,28 milioane de euro)5. Star Foods EM SRL - 3.930.920 lei (843.599 de euro)6. Strauss Romania SRL - 1.785.767 lei (383.236 de euro)7. Nelson Prod SRL - 43.113 lei (9.252 de euro).Carrefour a recunoscut fapta si a beneficiat de o reducere a amenzii.Aceasta este a doua ancheta de acest gen. In anul 2015, autoritatea de concurenta a sanctionat retailerii Metro, Real, Selgros, Mega Image si furnizorii acestora cu amenzi in valoare totala de aproximativ 35 milioane de euro pentru fixarea preturilor, in perioada 2005-2009.A.G.