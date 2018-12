A fost inventata lenjeria pe care poti sa o porti saptamani intregi fara sa o speli. Totul pentru mediu

Ziare.

Principiul dupa care se ghideaza cei de la Organic Basics este sustenabilitatea."Practica traditionala de a cumpara, de a purta, de a spala si de a arunca lenjerie intima la suprapret reprezinta o risipa de resurse teribila si este extrem de daunatoare pentru mediul inconjurator", spune Mads Fibiger, 27 de ani, CEO si cofondator al Organic Basics, potrivit Business Insider Lenjeria creata de ei este prevazuta cu un invelis pe baza de argint, metal cunoscut pentru proprietatile sale de purificare, folosit in acest scop inclusiv de NASA, care ar ucide 99,9% dintre bacteriile si mirosurile specifice acestui tip de piesa vestimentara, potrivit celor de la Organic Basics."Functioneaza. Poti purta lenjeria intima mult mai mult timp inainte sa o speli. Economisesti timp si bani, in timp ce reducem risipa de apa si de energie", explica Fibiger.Compania si-a lansat prima colectie in 2017, in urma unei campanii de crowdfunding incununate de succes. In prezent, produsele Organic Basics sunt realizate integral din materiale reciclate.Sustenabilitatea este cu siguranta un aspect pe care industria modei ar trebui sa-l aiba in vedere intr-o masura mai mare. Printre altele, expertii se asteapta ca industria materialelor textile sa isi tripleze consumul de energie pana in 2050, ajungand la o pondere de 26% din totalul de emisii de dioxid de carbon produse la nivel global, de la 2% in 2015.Companii precum Organic Brands mizeaza pe consumatori, in speciali pe cei tineri, sa aleaga produse prietenoase cu mediul inconjurator in locul unor branduri consacrate precum Calvin Klein si Diesel. Statisticile sunt incurajatoare, in conditiile in care arata ca tot mai multi consumatori sunt dispusi sa plateasca mai mult pentru un produs sustenabil, procentul fiind si mai mare in randul generatiei millennial.C.S.