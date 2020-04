Aprozarul Virtual creat pentru Ciugud este pus gratuit la dispozitia micilor producatori din toata tara

Ziare.

Fiecare producator, din orice colt al tarii, va putea sa se inscrie gratuit in platforma online si va avea propriul sau aprozar virtual unde va putea adauga fotografii cu produse, va putea completa oferte sau actualiza continuu stocul de marfa.Mai mult, fiecare comunitate sau administratie locala din Romania va putea sa aiba propria piata virtuala, unde micii producatori vor putea sa isi promoveze marfurile si sa interactioneze cu clientii.La randul lor, cumparatorii vor avea la dispozitie posibilitati multiple prin care sa isi aleaga produsele dorite, dar si posibilitatea de a-si gasi producatorii cei mai apropiati de zona in care locuiesc.Cumparatorul va putea lasa mesaje cu aprecieri privind produsele cumparate si totodata va putea recomanda aceste produse si catre prietenii sau cunoscutii sai.APROZARUL VIRTUAL este o platforma online care are ca scop promovarea ofertei producatorilor locali si a produselor acestora, curate, proaspete si 100% romanesti.Ideea a pornit din Ciugud, comuna din Romania care a initiat in Romania conceptul "Smart Village" (Satul Inteligent), si s-a extins la nivel national pentru a sprijini toti producatorii romani.Va invitam sa vizitati APROZARUL VIRTUAL accesand www.aprozarulvirtual.ro si sa ramaneti in contact pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/aprozarulvirtual.ro/