Idee de zeci de mii de euro: In ce investesc banii agricultori din judetul Alba

Ziare.

com

Bogdan Sandu Ciprian, unul dintre putinii cultivatori de aluni din judetul Alba, a spus ca aceasta este una dintre cele mai profitabile afaceri pe termen lung in agricultura deoarece doar in al saselea an, cand arbustul ajunge la maturitate, productia per hectar genereaza un profit de peste 8.000 de euro, mai mare decat investitia initiala - circa 6.000 de euro -, fara suprafata de teren."Am aluni pe o suprafata de sase hectare si ma voi extinde pe inca patru. Afacerea am inceput-o de cinci ani. Plantarea se face toamna sau primavara, alunul se cumpara cu 15-20 lei firul. Eu am mizat pe o plantatie intensiva de aluni, iar per hectar a fost necesara o investitie de circa 6.000 de euro, fara teren.Cu arat, discuit, frezat, facut gauri, plantat, pus ingrasaminte de animale, absolut tot ce este necesar. Dupa patru ani incepe sa faca alune, iar cu productia din al saselea an iti scoti investitia", a spus Bogdan Ciprian, prezent la Targul Apulum Agraria, cel mai important eveniment de promovare a agriculturii judetului Alba.Bogdan Ciprian a povestit ca nu erau multi cultivatori de alune in Romania, in urma cu cativa ani, acesta fiind unul dintre motivele pentru care a mizat pe acest business."Intretinerea in anii in care nu e pe rod nu este mare. Kilogramul de alune se vinde, in medie, la 20 de lei, dar poate ajunge si la 10 euro. Este una dintre cele mai profitabile afaceri in agricultura, dar in timp. Inceputul e foarte greu, in toate domeniile, si intretinerea plantatiei la fel. Primii cinci ani ai plantatiei sunt foarte grei pentru ca nu castigi foarte mult, dar investesti", a mai spus Bogdan Ciprian.Partea buna a acestui business, potrivit producatorului, este ca fructele le vinde, pe piata interna, fara probleme, fiind deopotriva la fel de cautate in alte tari din Uniunea Europeana."Alunele se vand foarte rapid, sunt bagate la bursa. Cate ai, atatea vinzi. Turcii fac pretul, fiind cei mai mari producatori, iar in Italia soiul pe care il am eu il cumpara direct", a spus Bogdan Ciprian, in varsta de 40 de ani.El vinde un kilogram la pretul de 20 de lei, iar in supermarketurile din tara se vinde si cu 38 de lei. Plantatia sa se afla in zona Ciumbrud din judetul Alba, aproape de municipiul Aiud.Intrebat, de asemenea, daca are un mesaj pentru cei care doresc sa inceapa un business in acest domeniu, Bogdan Ciprian a spus: "Vrei sa fii milionar? Pune aluni pe un hectar".Livada sa este o afacere de familie. O plantatie de alun poate produce peste 3.000 de kilograme la hectar, in functie de conditiile meteo si de densitatea arbustilor.Targul Apulum Agraria 2018, cel mai important eveniment de promovare a agriculturii judetului Alba, se organizeaza in acest weekend in spatiul expozitional din zona Bazinului Olimpic din Alba Iulia si are ca scop promovarea agriculturii si fermierilor.