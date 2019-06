Idei de afaceri: cum sa incepi sa faci bani din drumetii pe munte

Ziare.

Pe langa ei, si marile corporatii ar putea apela la serviciile firmei tale de turism, atunci cand vor sa organizeze team buildinguri pentru angajatii lor. Iata cum sa-ti pui planul de afaceri la punct:In primul rand, trebuie sa iti alegi rutele pe care le propui si sa le studiezi cu mare atentie. Poti face mai multe trasee, cu niveluri de dificultate diferite pentru posibilii doritori de senzatii tari. Ideea principala este ca acestea sa poata fi parcurse intr-o singura zi, la finalul careia turistii sa se relaxeze la o cabana sau in jurul unui foc de tabara.Nu vei putea face toata treaba singur, asa ca alege-ti cativa prieteni sau angajati pasionati de drumetii. Asigurati-va ca veti cunoaste in cel mai mic detaliu toate traseele pe care doriti sa le promovati si ca veti avea la voi absolut tot ceea ce este necesar supravietuirii.De la rucsac, apa si mancare, pana la dispozitive walkie talkie prin care sa puteti comunica intre voi, in momente de criza. De asemenea, toti organizatorii trebuie sa stie sa acorde primul ajutor, in caz de accidente.Ai neaparat nevoie de un site, care sa contina fotografii si filmulete cu traseele pe care le vei oferi. Partea buna este ca il vei updata tot timpul, pentru ca fiecare drumetie inseamna material nou pentru promovarea afacerii tale.Fii activ pe retelele de socializare, fii creativ, propune concursuri, pentru care ai putea gasi la un moment dat si sponsori.De asemenea, trebuie sa fii tot timpul cu ochii si pe concurenta. Vezi ce tarife practica, cum isi organizeaza grupurile si ce trasee sunt deja alese.Tot timpul poti veni cu ceva in plus, cu locuri noi de colindat, cu preturi mai bune, cu oferte corporate si asa mai departe.Da, birocratia ne omoara pe toti, dar pentru a pune pe picioare o astfel de afacere, vei avea nevoie de documente de functionare, avize, aparatura fiscala , asigurari si multe altele.Cea mai importanta resursa va fi cea umana. Vei avea nevoie de angajati de incredere, care sa cunoasca foarte bine ceea ce au de facut.In afara de un contabil, vei avea nevoie si de un avocat bun, care sa cunoasca foarte bine legislatia si sa iti intocmeasca cat mai bine contractele si clauzele pentru situatii neprevazute (cum ar fi o furtuna care sa amane excursia sau accidentele din timpul acesteia).Una peste alta, vei avea o multime de lucruri de pus la punct si foarte multe batai de cap. Afacerea ramane insa una de perspectiva.Natura i-a atras intotdeauna pe oameni, iar descoperirea unor locuri noi, a unor poteci neumblate ii va da un farmec aparte afacerii tale.