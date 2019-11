In deserturile din Dubai au inceput sa fie crescuti somoni

Ziare.

Cu cea mai inalta cladire din lume, insulele sale artificiale in forma de palmier sau partia de schi acoperita, Emiratul Dubai nu este la primul sau proiect ambitios, comenteaza AFP."Nimeni nu si-ar fi putut imagina ca vom putea creste somoni in desert. Cu toate acestea, este exact ceea ce facem in Dubai", a declarat Bader bin Mubarak, director general al fermei piscicole Fish Farm Somonul este un peste de apa rece care, in mod normal, este crescut in niste tarcuri imense instalate in largul Norvegiei, Islandei, Marii Britanii sau Canadei."Reproducerea unui astfel de mediu a fost cel mai dificil lucru", a spus Bader bin Mubarak, in conditiile in care in Dubai temperaturile pot ajunge pana la 45 de grade Celsius.In interiorul fermei piscicole, situata in sudul emiratului, debitul si temperatura apei sunt controlate pentru a crea cele mai bune conditii pentru cresterea miilor de somoni. "Reproducem rasaritul, apusul, dar si mareele, curentii si avem de asemenea ape adanci sau de mica adancime", a explicat Bader bin Mubarak.Somonii se nasc in ape dulci, insa in cea mai mare parte a timpului traiesc in ape sarate, dar se intorc in ape dulci pentru a se reproduce. Apa sarata utilizata de ferma piscicola din Dubai provine din Golful Persic, insa este filtrata.Fish Farm produce intre 10.000 si 15.000 de kilograme de somon in fiecare luna. Proiectul a fost lansat in 2013 cu sustinerea printului mostenitor din Dubai, seicul Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, pentru a creste somoni si alti pesti precum amberjack-ul japonez, utilizat la prepararea sushi-ului.La inceput ferma a cumparat aproximativ 40.000 de puieti de somon din Scotia si mii de icre suplimentare din Islanda pentru a fi crescuti in bazine descoperite in districtul Jebel Ali din sudul Dubai-ului. In prezent, reproducerea pestilor se realizeaza in cadrul fermei.Din cauza provocarilor tehnice, ferma piscicola produce in prezent doar somon distribuit in Dubai si in restul Emiratelor Arabe Unite, unde traiesc mai multe milioane de expati. "Emiratele Arabe Unite importa in prezent 92% din necesarul de peste, iar obiectivul nostru este sa putem raspunde cererii si sa ne asiguram securitatea alimentara", afirma Bader bin Mubarak. Potrivit acestuia, Fish Farm spera sa satisfaca cel putin 50% din necesarul piscicol al tarii peste doi ani.Insa la nivel mondial, avantajele si dezavantajele pisciculturii sunt intens dezbatute la fel ca si alternativa capturarii pestilor salbatici. "Exista ingrijorari legate de bunastarea animalelor si in legatura cu tinerea unor pesti in bazine acoperite, in conditiile in care in mod natural acestia inoata in lacuri si rauri", a declarat Jessica Sinclair Taylor, reprezentanta a ONG-ului Feedback Global."Exista, de asemenea, ingrijorari legate de consumul de energie si in consecinta de emisiile de CO2", a adaugat Jessica Sinclair Taylor. Pe de alta parte, cresterea pestilor in ferme terestre evita poluarea apelor in lacuri sau mari, unde deseurile care provin de la crescatoriile traditionale de somoni pot afecta ecosistemele marine.In luna aprilie a acestui an, somonii proveniti de la Fish Farm au inceput sa fie vanduti in supermarketuri. Chiar daca este produs intr-un mod neobisnuit, somonul este etichetat ca fiind '100% bio' datorita alimentatiei naturale si absentei antibioticelor intr-un spatiu inchis.