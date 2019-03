Concurs de idei de afaceri pentru tineri, cu premii de 20.000 de euro

Ziare.

com

Pe 5 martie am lansat a doua editie Future Makers, program educational de antreprenoriat pentru, dar si o competitie de idei de business pentru viitor cu premii totale deEvenimentul de lansare a gazduit dezbateri despre trenduri de viitor in diverse industrii si cum putem construi solutii sustenabile, alaturi de:, Public Affairs and Communication Manager, Coca Cola Romania, Co-fondator Social Innovations Solutions, Manager General, EFdeN, Managing Partner V7 Capital, fondatoare Aventurile lui Tzitzi-Poc, marele castigator Future Makers 2018Moderator:, futurist si curator al conferintei Innovations for Tomorrow.In a doua editie vom angrena pestedin Bucuresti, Ploiesti, Craiova, Cluj, Iasi, Timisoara, Oradea, Bacau, Roman, Piatra Neamt, Targoviste, Pitesti, Sibiu, Alba Iulia, Tg. Mures, Constanta, Brasov, Tg.Jiu, Slatina, Baia Mare, Galati, Resita, Ramnicu Valcea si alte centre universitare, in ateliere de antreprenoriat unde discutam despre trenduri de viitor si cum generam idei de business sustenabile.Acestea se vor desfasura in perioada. Pe site-ul Future Makers vor fi disponibile in curand toate datele celor 30 de ateliere din tara.Timp de 3 luni sprijinim in programul de incubarepe care le transformam in planuri concrete de business. Conectam echipele din incubator cu alte startup-uri din reteaua internationala a Global Shapers si oferim acces la mentori si antreprenori de succes.La finalul competitiei, echipele isi vor prezenta ideile in fata juriului. Premiile sunt in valoare desi urmaresc sa transforme ideile bune de azi in organizatiile sustenabile de maine.", explicaProgramul este finantat de Fundatia Coca-Cola si este organizat de Global Shapers Bucharest Hub, o initiativa a World Economic Forum, parte dintr-o retea internationala de 400 de huburi, si de Social Innovation Solutions, organizatie de sprijin pentru inovare si antreprenoriat social.