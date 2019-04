Merita sa-ti deschizi o afacere cu inghetata?

Ziare.

Iata o idee de afacere care ar face multa lume fericita! Si de ce nu? La urma urmei, sa-ti deschizi o gelaterie poate fi o idee minunata: nu numai ca devii propriul tau sef, dar esti primul care are ocazia sa deguste toate deliciile pe care le scoti la vanzare. Sa nu mai spunem ca vei fi considerat un adevarat erou de catre cei mici.De cativa ani incoace, industria inghetatei a cunoscut o adevarata dezvoltare, iar piata romaneasca s-a educat suficient de mult incat sa reuseasca sa se ridice la nivelul standardelor occidentale.Asa au aparut tot mai multe magazine cu inghetata artizanala, cea pe care o numim "gelato". Spre deosebire de inghetata produsa la nivel industrial, cea artizanala s-a dezvoltat mai lent pentru ca, multa vreme, oamenii nu faceau diferenta intre cele doua tipuri de inghetata.Si totusi, ce face inghetata artizanala atat de speciala? In primul rand, ingredientele folosite la prepararea ei sunt proaspete si atent selectionate; este disponibila intr-o mare diversitate de gusturi si combinatii dintre cele mai inedite (cum suna "ricotta si smochine"?), iar procesul de productie este unul destul de complex si de lunga durata.Acest lucru presupune, evident, si costuri mai ridicate, dar spre deosebire de inghetata industriala care are 15-25% grasime, mai mult aer si mai multa apa, inghetata artizanala are doar 6-10% grasime si cu 35% mai putin aer decat cea din comert. Adica, pe scurt, e mai sanatoasa, motiv pentru care a devenit preferata tuturor in ultima vreme.Nu este suficient doar sa iti doresti sa iti deschizi o gelaterie. Aceasta afacere este cat se poate de serioasa si de complexa, asa ca este important sa iti intelegi domeniul, publicul tinta si competitorii.Urmatorul pas este sa fii constient de investitia necesara, care va fi stabilita in functie de locatie, personal, produsele pe care decizi sa le comercializezi - inghetata industriala sau inghetata artizanala, cross-selling etc.In cazul in care iti doresti o gelaterie de lux, cu cele mai bune dotari si ingrediente, va trebui sa investesti, evident, mult mai mult decat in cazul in care te multumesti cu o locatie mai modesta si sortimente clasice de inghetata.In orice caz, este important ca zona pe care o alegi sa fie intens circulata pentru a capta atentia cat mai multor persoane. Locurile potrivite pot fi in zone turistice sau in proximitatea cladirilor de birouri, a restaurantelor sau a diverselor institutii de invatamant. De asemenea, o idee buna este sa participi la targuri si alte evenimente gastronomice.Investeste in echipamente de calitate! De la pasteurizator, masina de inghetata si vitrine de diverse capacitati, ai nevoie de echipamente de calitate care sa te ajute sa prepari si sa prezinti cele mai delicioase sortimente de inghetata intr-un mod ce le va lasa clientilor gura apa!TOPK iti pune la dispozitie o gama variata de echipamente si utilaje de gelaterie , ideale pentru cofetarii, parcuri de distractie, restaurante. In plus, la TOPK gasesti o gama variata de echipamente profesionale pentru domeniul alimentar.Cu o experienta de 24 ani in domeniu, firma ofera solutii complete de echipare pentru restaurante, catering, fast-food, baruri, cafenele, pizzerii, covrigarii, cofetarii, patiserii, gelaterii, brutarii, supermarket-uri, magazine alimentare, carmangerii, macelarii, spalatorii si curatatorii profesionale, depozite frigorifice.De la consultanta, planificare si pana la montaj si service, TOPK ofera toate facilitatile pentru clientii sai.