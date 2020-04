Micile afaceri din tara se reinventeaza: Optimistul vede doar succesul in fata!

Camping Fain: De la vouchere pentru cand o fi mai bine pana la licitatii pe social media

Tinerii care tin Transilvania insufletita, pana trece criza

Sa fim optimisti si sa ne ajutam!

Idee de business: Orice poti face afara poti face si online. Chiar si cadouri-experienta!

De la vouchere in avans, licitatii inedite si pana la intalniri inspirationale in online sau escape rooms in propria sufragerie, criza scoate la iveala cele mai frumoase idei.Cu totii, insa, pornesc cu un gand inainte: "Trebuie sa ne ajutam si sa fim optimisti", spun ei la unison.Izolarea oamenilor loveste in toate colturile tarii si in toate domeniile de activitate. Tinerii care au creatin judetul Mures au fost si ei nevoiti sa se reinventeze pentru a trece cu bine peste aceasta perioada."Cand vorbim despre Camping Fain, subiectul principal este de fapt Spiritul Fain. Dincolo de ineditul conceptului de camping pe care noi l-am creat in Salard, Lunca Bradului, jud. Mures, cu corturi presetate, o taverna primitoare, zona de gatit, hamace, biblioteca, ciubar si multe mesaje care te indruma spre lumina, liniste si revelatie.In jurul acestui loc s-a creat un spirit care atrage oameni dornici de altceva, oameni care vor sa faca parte din acest proiect care imbratiseaza pe toti cei care respecta omul de langa ei si, mai ales, simt acest loc", explica George, fondatorul Camping Fain,"Anul acesta pentru noi a inceput cu multe proiecte menite sa imbunatateasca facilitatile campingului si implicit sa imbogateasca experienta camperilor, dar mai ales proiecte culturale care sa aduca in mijlocul naturii arta sub diverse forme, de la pictura la muzica, teatru, reprezentatii inedite de orice fel sau evenimente care sa-ti indrepte atentia spre interior sau care sa-ti propuna o tema precum iubirea intr-o lume care se preocupa de orice altceva decat ce ne aduce in fapt sentimental de implinire sufleteasca.Evident ca situatia actuala ne-a taiat mult din elanul celor planificate, insa, in acelasi timp, echipa noastra creativa si ambitioasa a gasit repede cai prin care sa tinem Spiritul Fain activ, oferind comunitatii noastre oportunitatea de a ramane implicata si conectata la acest loc, chiar si din cele mai indepartate locuri ale planetei.pentru a ramane conectati unii cu altii si mai ales pentru a ne impartasi starile si sperantele ca vom depasi repede aceasta perioada "altfel",printr-o postare pe social media, astfel incat lumea poate sustine prin arta Camping Fain, lansam tricouri si hanorace cu Fain pentru sustinatorii Camping Fain, iar recent am initiat campania, care permite achizitia de credite in valoare de 90 de lei de pe platforma iabilet.ro, care vor putea fi folosite la plata urmatoarei vacante de la Fain.Acesta poate fi doar inceputul, intrucat urmarim colaborari cu alte proiecte faine care cauta solutii sa reziste in aceasta perioada, dar si proiecte menite sa inspire o atitudine pozitiva si constructiva celor care tin aproape de noi.", incheie tanarul.Asadar, oricine duce dorul momentelor petrecute in natura poate acum sa-si creeze propria "luminita de la capatul tunelului": momentul cand isi va lua ghiozdanul si va porni spre natura cu bratele deschise.Sia pornit tot pe ideea de voucher, astfel incat oamenii isi pot rezerva de pe acum un brunch pe cinste in ograda ardelenilor."Voucherul nu e pentru un brunch anume, dintr-o data anume. E pentru oricare brunch din programul nostru la care va doriti sa participati, odata ce ne reluam activitatea. Valabilitatea acestuia este pana la finalul anului 2020", spun cei de la My Transylvania.Asadar, un alt obiectiv catre care poti privi: cum va arata ziua in care vei porni in excursie in inima Transilvaniei? Iti spunem noi, ea incepe cu un brunch cu bufet si specialitati locale de sezon, continua cu plimbare prin satele sasesti si pe dealurile dimprejur si se incheie cu ateliere pentru copii si adulti: paine, pictura sau olarit.Tu alegi unde vrei sa fie: la Cobor, la Hosman sau poate la Barghis ? Si lista nu se opreste aici.Toate acestea vor fi posibile, desigur, daca vom sustine chiar noi activitatea acestor tineri in continuare.Cristi Cismaru, unul dintre tinerii care coordoneaza aceasta organizatie, a povestitcum, mai mult ca oricand, acum face tot posibilul sa-i ajute si pe taranii romani din satele transilvanene.Pe langa faptul ca nu renunta la conceptul de brunch, indiferent cat de putine vouchere s-ar vinde in aceasta perioada, ei au dezvoltat si un, platforma manancalocal.ro, pentru a-i sprijini pe micii producatori din zona.Ei se vor ocupa de livrari, suportand tot ce tine de costurile cu combustibilul sau intretinerea masinii, urmand ca intreaga suma achitata de client sa-i revina micului producator.In plus, pentru a-si mentine totusi linia de business, au implementat un concept ce are mare succes in alte tari.Cu sprijinul marilor producatori adunati pe platforma Sibiu Food Hub , tinerii de la My Transylvania aduc un proiect inedit pe piata romaneasca:le va aduce gurmanzilor acasa ingredientele necesare, in cantitatea necesara (pentru a evita risipa) si o reteta creata de un chef bucatar pornind de la retetele traditionale ardelenesti. Astfel, pasionatii de brunch isi pot prepara singuri acasa bunatati fara egal.O mica pensiune din judetul Sibiu vrea sa recompenseze personalul medical din linia intai, care lupta zilnic cu pandemia, in timp ce restul stau acasa, oferind gratuit zece pachete turistice pentru zece familii de cadre medicale, dupa ce se vor linisti lucrurile.Dar, pentru a supravietui, Pensiunea Bassen de la Bazna are nevoie si de siguranta continuitatii. Asa ca s-au gandit sa ofere si ei vouchere, pentru cei care nu si-au pierdut inca speranta ca vara va fi la fel de frumoasa si in 2020, ca in ceilalti ani.Ideea e simpla:Contactat de, proprietarul pensiunii a raspuns direct din gradina, cu zambetul pe buze si increzator."Noi ne ocupam doar de turism. Avem pensiunea asta, eu ma mai ocup si de un hotel... Am inchis tot. Nu stim cum vom iesi din asta, dar ne vom descurca noi", spune el.Desi parca nimeni nu indrazneste sa-si faca planuri in astfel de momente, micul antreprenor este de parere ca fiecare dintre noi ar trebui de fapt sa ne gandim cum am putea sa ne ajutam semenii."Sa ne ajutam. Poate daca ne ajutam unul pe altul, cumparam produse de la vecinul care face branza, ii ajutam si pe altii. Poate asa vom trece cu bine totii peste asta"."Noi ne-am oferit si sa cazam gratuit medicii, dupa ce se termina totul. Asa ca, desi nimeni nu sta sa se gandeasca acum la asta, noi ne tinem de cuvant. Si oricand ar veni, fie ca in iulie, fie ca in august cand e mai mare 'bataia', noi ii cazam gratuit. Facem tot ce putem pentru ei. Am incercat si sa gatim, dar cat sa gatim in bucataria noastra mica si pe cati ii putem ajuta? ", mai spune el.Dupa 15 ani de corporatie, Oana Pascu a investit, din 2016 si pana acum, 20.000 de euro in micul sau magazin de cadouri-experienta . Criza de acum a inchis orice urma de activitate pe segmentul pe care se dezvolta, asa ca a fost nevoita sa se reorienteze din mers.Astfel, daca inainte de criza ea punea umarul la cadouri de tip "gourmet", "mistery", sau "dezvoltare personala", antreprenoarea a decis ca merita sa incerce o readaptare la contextul actual.De la- toate aceste experiente au fost gandite astfel incat sa ofere relaxarea si deconectarea de care este nevoie, mai ales atunci cand mobilitatea si interactiunea sociale sunt limitate.Beneficiarul cadoului are nevoie doar de o conexiune la Internet, cele mai multe fiind desfasurate live prin intermediul platformelor de streaming specifice."Mi-a placut mereu ideea de a face cadouri inedite si creative, iar studiile arata ca noi, oamenii, avem un 'atasament personal' mult mai mare fata de ceea ce experimentam si traim, decat fata de obiecte si lucruri pe care le detinem. A fost o idee care mi-a incoltit in facultate si a revenit de fiecare data cand auzeam cunoscutii ca nu au timp/nu le place sa cumpere cadouri, insa am pus-o in practica multi ani mai tarziu, cand am decis sa parasesc lumea corporate in favoarea antreprenoriatului, chiar daca domeniul cadourilor experientiale era complet necunoscut in Romania", spune ea pentru