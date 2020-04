Reteta succesului dupa criza se scrie in Transilvania gastronomica: Ideea sa reincepi sa mergi in sate

Ziare.

com

Cristi Cismaru conduce Ascociatia My Transylvania Sibiu Food Hub si o firma de turism pe partea de incoming, unde de o luna si jumatate tot ce face este sa storneze facturi. "Munca noastra de un an si jumatate s-a dizolvat", spune tanarul.Si, totusi, criza l-a determinat sa gaseasca solutii si i-a dat ocazia sa analizeze ce este mai important pentru el.Astfel, si-a dat seama ca micii producatori care i-au gazduit brunch-urile la fiecare eveniment din ultimii 13 ani au cea mai mare nevoie de sustinere acum.Si, in plus, cooperativa marilor producatori locali trebuie sa mearga si ea mai departe si cum altfel decat prin inovatie? Asa s-a nascut, o cutie inovatoare pe piata romaneasca."Practic, pui in aceeasi cutie ingredientele de la producatorii tai si le portionezi incat sa se potriveasca exact pe reteta, ca sa nu faci risipa alimentara. Si, ca oamenii sa stie ce sa faca cu ele, cutia include si retete autentice facute de bucatarul nostru", explica Cristi Cismaru, pentruBrunch-urile sunt evenimente de cultura gastronomica non-profit, care incearca sa sustina dezvoltarea zonelor rurale prin promovarea produselor, retetelor si a culturii locale din sudul Transilvaniei."Va invitam sa descoperiti satele noastre, unde calitatea oamenilor si a povestilor dar si a bucatelor compenseaza lipsa aparenta de confort. Nu se pot rezerva locuri fixe la mese si des apelam la paturi, banci si alte variante de sezut", spun tinerii, pe pagina MyTransylvania Daca, in mod normal, zilele acestea ar fi trebuit sa inceapa inscrierile pentru brunch-urile din curtea ardelenilor de la sate, in acest moment totul este blocat.Vazand ca lucrurile nu au cale de intoarcere, tinerii din Asociatie au mers pe principiul "all or nothing": "Oamenii oricum nu au alte planuri, asa ca, daca putem face evenimente, foarte bine, daca nu, le anulam", spune Cristi.Asa ca au creatpe care iubitorii de iesiri in natura sa le poata cumpara pentru ei sau pentru a le oferi drept cadou. Frumusetea acestor cupoane consta in flexibilitatea lor: nu cumperi un bilet de acces la un eveniment, ci un bilet de acces la orice eveniment, in functie de programul tau de atunci."In principiu noi facem acelasi lucru in continuare, diferenta fiind ca anul asta, chiar daca o sa avem putina lume inscrisa, noi o sa tinem evenimentul", promite el."Adica, de obicei, ne gandeam ca pentru trei oameni e foarte mare logistica si munca si poate mai anulam 1-2 evenimente. Dar anul asta le tinem si daca suntem trei. Nu mai conteaza. Anul asta, e pur si simplu ideea sa reincepi sa mergi in sate", spune tanarul.El este increzator, mai ales ca intalnirile lor erau in aer liber si, de obicei, venea atat de multa lume incat era nevoie sa limiteze numarul de participanti. In plus, faptul ca evenimentele sale se adreseaza in principal localnicilor reprezinta un plus in calculele sale de revenire."In judetul Brasov o sa vina din Brasov pentru ca oamenilor nu le e greu sa calatoreasca in zona in care stau, nu-i o tema prea complicata. Nu trebuie sa zbori, poti sa-ti iei masina", spune el.In plus, pentru cei care le-au fost gazde in 13 ani de evenimente, au inceput de luni (6 aprilie) un mic serviciu de colectare si livrare de produse locale, proaspete, manancalocal.ro "Pur si simplu sa mergem sa adunam, in fiecare zi de luni. Si in aceeasi luni sa livram oamenilor in oras. Clientii sunt cei care fie cunosc producatorul, fie au fost la un eveniment in sat si stiu care sunt produsele", explica Cristi Cismaru.Acesta puncteaza ca initiativa sa nu este aceea de a deveni un sistem de delivery cu sunt cele de la supermarket. "Ideea e sa-i ajuti, nu sa creezi inca un sistem de taxe", spune el."Si atunci oferim un serviciu in care pretul integral ajunge la producator si noi ne platim costurile de benzina si intretinere a masinii fara sa le cerem taxe. Livram doar in judetul Sibiu, ca sa putem duce in aceeasi zi. Noi suntem fani ai principiului 'slow food' in care se zice ca mancarea nu trebuie sa calatoreasca si atunci, nici in vremuri normale, nu am cara mancarea la sute de kilometri", completeaza Cristi.El priveste inainte cu optimism si spera ca, dupa ce trece criza, sa continue seria de evenimente tip brunch, dar si proiectul sau de ajutorare a micilor producatori. Si cand vorbeste despre "mici producatori", se refera la cei care produc doar 20 de kilograme de branza pe saptamana sau ceva asemanator, din punct de vedere al cantitatii.Pentru asta a si creat manancalocal.ro "Aici punem in fiecare saptamana produsele pe care le gasim prin sate si un formular de comanda, dar facut ca magazin online. Oamenii pot plati online si ii putem ajuta noi pe oamenii de la tara cu bani cash in plic. Ne asumam cumva si partea de fiscalizare, sa le rezolvam partea biocratica. Si daca ar vrea sa-si faca toate actele, n-ar avea cu cine in aceasta perioada", spune el.Background-ul sau in zona de "slow food" il ajuta si de aceasta data: proiectul sau, Sibiu Food Hub, ii permite acum sa se reinventeze si sa dea "lovitura", intr-un moment in care toti romanii sunt blocati in case, in izolare.Sibiu Food Hub este o cooperativa de producatori mai mari, dar tot la nivel de familie, prin care deja se onoreaza comenzi regulate, cu livrari la domiciliu. "Functioneaza deja si este activitate generatoare de profit", ne lamureste tanarul.Si, ca orice cooperativa care se respecta, cooperativa lui Cristi are si un magazin online.Cu toate acestea, inclusiv cooperativa avea nevoie de un imbold, pentru a spori vanzarile in perioada aceasta. Asa s-a nascut o noua idee de business.Ei bine, "cu ingredientele de la Sibiu Food Hub putem sa ne 'jucam' sa facem si lucruri mai complexe", ne dezvaluie Cristi."Am creat un, o cutie de ingrediente si retete. Practic, pui in aceeasi cutie ingredientele de la producatorii tai si le portionezi incat sa se potriveasca exact pe reteta, ca sa nu faci risipa alimentara. Si, ca oamenii sa stie ce sa faca cu ele, avem un bucatar care ne face saptamanal doua retete, in spiritul culturii gastronomice de aici.Adica pleaca de la retete locale. Cu noi este bucatarul Ioan Bebeselea, din 9 aprilie. Vom schimba reteta o data sau de doua ori pe saptamana, in functie de cum se schimba si produsele din magazin", spune Cristi Cismaru.