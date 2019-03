Vrei sa incepi o afacere? Ai aici 3 exemple de afaceri de viitor pentru buget redus

1. Profita de cresterea industriei de autovehicule electrice

Ce ii impiedica totusi sa nu treaca de stadiul acesta de gandire pentru a-si transforma ideile in realitate? Este un raspuns simplu - bugetul de inceput.Tu de cate ori te-ai gandit la o afacere dar ai renuntat din cauza bugetului. Eu am facut-o de prea multe ori sa mai pot numara.Astazi am pentru tine 3 exemple de afaceri pentru care nu ai nevoie de multe zerouri pentru a o incepe.Stiu ca poate te gandesti: Cum poate fi asta o afacere pe care sa o poti incepe cu un buget redus? Masinile electrice sunt foarte scumpe. Nu imi permit sa incep afacerea asta.In aceasta afacere nu exista doar masini electrice, sunt multe alte nise pe care le poti accesa.Pentru a afla problemele cu care se confrunta soferii masinilor electrice, poti vorbi direct cu ei, cu siguranta sunt unele pe care le poti rezolva chiar tu prin deschiderea unei afaceri in acest sens.Una dintre problemele majore in aceasta industrie este numarul foarte mic de statii de incarcare iar acest lucru devine chiar o provocare pentru cei care au astfel de masini.Cum suna ideea aceasta - reseller sau importator al statiilor de incarcare al masinilor electrice ? Avand in vedere ca aceasta industrie este la inceput si va creste tot mai mult? Eu nu as mai sta pe ganduri!De aceasta afacere te poti apuca oricand, chiar daca nu sti nimic despre moda, croieli, etc; exista tot felul de cursuri pe care le poti face, ce te vor ajuta in acest sens.In Romania sunt foarte putini oameni care lucreaza in acest domeniu, ceea ce inseamna ca cererea nu este acoperita mai deloc de catre oferta.In primul rand iti trebuie o forma legala prin care sa atesti ca poti exercita aceasta meserie, apoi ai nevoie de cateva cursuri sau training-uri.Apoi iti trebuie un nume si un slogan pentru business-ul tau, un website, urmand sa faci cateva investitii in marketing si promovare.Aici este partea distractiva:● Servicii de stilism personal● Sesiuni de personal shopping● Activitati de consultanta de imagine pentru corporatiiDaca iti place ca legea sa fie de partea ta, atunci aceasta afacere este perfecta pentru tine.Este una dintre cele mai profitabile afaceri posibile fiindca orice firma are nevoie de acest tip de documente implicit de un consultant pentru protectia muncii Investitia de inceput este una minima, tu ai nevoie doar de o forma legala, un sediu unde sa iti desfasori activitatea (acest lucru fiind optional), o platforma online pentru a ajunge mai usor la clientii tai sau la potentialii clienti si o investitie mica in marketing.