12 antreprenori romani ne spun ce se intampla, de fapt, in economie: cum se supravietuieste si ce se asteapta dupa Covid-19

Cum a schimbat pandemia desfasurarea afacerii dvs.? Ce decizii de business ati luat? Ce decizii legate de angajati ati luat? Cum este aceasta perioada pentru dvs. din punct de vedere emotional? Ce sperante aveti pentru viitorul afacerii dvs.? Concret, ce faceti acum pentru viitorul afacerii dvs.? Ce lectii importante ati invatat in aceasta perioada? Ce veti face pe viitor pentru a va asigura afacerea pe timp de criza? Alte comentarii.

Alex Zamfir, CelMaiBunTata.ro , Funvertising | Blogging, vlogging, agentie de publicitate

Codrut Baciu, Nerds&Words | Agentie de creatie si copywriting

Adrian Cristea, NETv | Transmisie video LIVE pe Internet

Mentinerea angajatilor;

Diminuarea costurilor, in principal cele fixe (utilitati, chirie spatiu, etc);

Pastrarea comunicarii cu clientii (comunitatea creata in jurul cafenelei);

Pregatirea pentru redeschidere si pentru perioada de recuperare a vanzarilor.

Andrei Orha, lit AF | Agentie de marketing

Iulian Dinu - Fitness Education School , Iulian Dinu Personal Trainer Studio | Fitness & educatie

Robert Negroiu, printcentruvechi.ro & studentplot.ro | Print digital, indoor, outdoor

Raluca Chisu, KinetoBebe | Centru medical de recuperare pediatrica

Alin Metesan, Espace IT | Consultanta si solutii software

Pentru a vedea cum arata realitatea din teren,a stat de vorba cu cativa antreprenori.Le-am luat pulsul si i-am chestionat despre cum le-a afectat pandemia mersul afacerilor, ce decizii au luat in ceea ce-i priveste pe angajati, cum stau din punct de vedere emotional si cum privesc spre viitor.Iata ce i-am intrebat:Si iata ce ne-au raspuns:1. Business-ul meu inseamna, pe scurt, ceea ce reusesc eu sa creez, sa "scot" din mintea mea, fie ca e vorba de un articol pe blog, o filmare sau un post pe social media. Deci, din acest punct de vedere, faptul ca sunt "eu, cu mine si cu Alexica" nu este foarte influentat de izolarea din cauza pandemiei.Pe de alta parte, faptul ca am niste parteneri cu care colaborez pe diverse proiecte, parteneri al caror business a fost afectat de pandemie, se traduce intr-o perioada de, pentru ca, de fapt, toata lumea asteapta sa inteleaga cat va dura izolarea, ce va fi dupa izolare si, foarte important, ce se va schimba dupa izolare. Deci, pe partea de "influence marketing" este o perioada calma. Ceea ce nu stie nimeni este daca e un calm trecator, dinaintea unei veri pline si agitate, sau calmul dinaintea furtunii.2. Am coborat pe treapta de supravietuire a piramidei lui Maslow: ce pot reduce, cat ne ajung banii pe care ii avem, ce mai putem reduce. Am avut o dezbatere prelunga, recunosc, tot eu cu mine si cu Alexica, daca sa platim taxele la timp si integral, caci prima reactie a fost "la naiba, n-o sa zica nimeni, nimic, daca nu platesc, ca mai bine sta banul la mine, decat la ei". Apoi, insa, am realizat ca fiecare ar trebui, acolo unde poate, sa ajute in aceasta perioada. Si unul din modurile in care eu pot ajuta, din fericire, din nou, este sa ofer statului banii pe care ii datorez la timp, pentru ca el, statul, va avea niste cheltuieli imense in perioada urmatoare.Apoi, am continuat sa fiu proactiv, in sensul ca am propus eu diferite proiecte unor parteneri. Unele sunt in analiza, pentru altele am fost refuzat din start, dar ma asteptam la aceste raspunsuri: proactivitatea mea, intotdeauna, am vazut-o ca o investitie pe termen lung care, de foarte multe ori, si-a dovedit rentabilitatea. Asa ca voi miza in continuare pe aceasta strategie.3. Pentru ca sunt doar eu angajat, nu am luat niciun fel de decizii. Din nou, pentru ca sunt in situatia fericita de a fi pe un cash flow pozitiv, am ales sa platesc taxele si salariile ca de obicei.4. Foarte complicata. Pentru mine, cel mai rau in continuare este ca nu stiu cand se va termina totul. Acest lucru ma nelinisteste zilnic. Eu sper sa incepem revenirea spre normalitate undeva in jur de 15 mai. Cred ca daca aceasta revenire nu incepe pana pe 1 iunie, o sa fie foarte complicat, atat social, economic, dar si psihologic. Pentru toata lumea.5. Sperante am incepand cu 2021. Mi-am asumat si am acceptat ca 2020 este un an de sacrificiu si supravietuire. Sper sa fie doar 2020 si de anul viitor oamenilor sa le revina increderea de a cheltui, caci atunci si bandurile vor avea motive sa investeasca in marketing.6. Imi desfasor proiectelecat de bine pot. Si propun proiecte diferitelor branduri pentru perioada izolarii, dar si pentru perioada de dupa, oricand o veni ea. Facand asta, sper sa ii ajut si pe altii, dar si pe mine, sa intelegem ca lucrurile trebuie sa mearga inainte, intr-un fel sau altul.7. Ca se poate trai bine si cu mult mai putini bani. Ca lucrurile chiar se pot schimba de la o zi la alta. Ca ajuta foarte tare sa ai niste parteneri seriosi. Si ca tot ceea ce faci bine sau rau ti se intoarce "when the shit hits the fan". Pe viitor, o sa incerc sa mai si economisesc. Nu sunt convins 100% ca o sa-mi iasa.8. Am fost in postura in care am avut o companie cu multi angajati, peste 20. Desi mi-e dor uneori de acele vremuri, nu pot sa spun in cuvinte cat de recunoscator sunt ca in aceasta criza nu am si stresul de a sti ca sunt si multe alte familii care depind de mine, intr-o situatie care nu depinde de mine. Le urez multa tarie antreprenorilor aflati in aceasta situatie, trebuie sa fie cumplit pentru ei.1. Am pierdut clienti. Mai simplu si mai limpede de-atat nu o pot pune. Unii au fugit, altii au redus bugetele, in vreme ce pentru cei mai vechi am decis sa-i ajutam pro bono pana la final de aprilie.2. Am crescut bugetul de promovare, am ochit si piete din afara. Asta nu e momentul sa dispari sau sa reduci motoarele de frica. Bine, presupunand ca inca mai ai motoare functionale (sunt business-uri din care nici bujiile n-au ramas).3. Pastrarea formulei actuale ca prioritate zero. Fara salarii scazute si altele. Atata timp cat se poate. La noi, momentan se poate.4. Horror. Refuz sa detaliez aici, ca pentru asta imi ia banii psihologul.5. Mari. E loc de multe chestii misto, cu conditia sa asculti, sa inveti si sa nu fii unbatut in cap.6. Concret, in fix momentul asta platesc taxele si impozitele. Ca asa ne-a zis nenea Citu, care stie mai bine ce avem de facut, nu?7. Daca ai oameni ca lumea in echipa, te doare mai putin sufletul cand renunti vreo doua luni la salariul tau.8. Gatesc si beau mai mult, citesc mai putin.1. Pandemia a oprit afacerile de training si consultanta intr-o foarte mare masura. Programele de instruire care presupuneau interactiuni fata in fata, in sala de curs, au devenit dintr-o data imposibile si, desigur, preocuparea companiilor a fost acuta in privinta gasirii unor solutii imediate pentru criza din interiorul propriilor afaceri. Asadar, programele de training si de facilitare au fost, in marea lor majoritate, amanate pentru perioada in care activitatea noastra va fi reluata. Au continuat, insa, programele de coaching, care oricum se faceau deja in mare parte online si inainte de izbucnirea acestei pandemii.Cel mai mare impact va fi resimtit de catre noi in cateva luni de-acum incolo; acum inca avem incasari de la proiectele de la inceputul anului si din saptamanile premergatoare crizei, insa estimam dificultati care vor veni in cateva luni, in cazul in care activitatile nu se vor relua curand.2. Daca e sa luam partile pozitive, pentru noi este o perioada extraordinara de invatare, de adaptare, de gasire a unor solutii de sprijin al companiilor cu care lucram. Deciziile au fost in primul rand legate de siguranta oamenilor: imediat am inceput sa lucram cu totii de acasa. Bineinteles ca am avut si decizii legate de aspectele financiare, ne-am uitat mai mult la cash flow (pentru a ne asigura ca putem sa sustinem afacerea cateva luni chiar si fara activitate) si mai putin la venituri sau la posibilitatea de a securiza un profit.O alta decizie a fost sa ne asiguram ca intelegem nevoile actuale ale tuturor clientilor si ca putem sa ii ajutam si sa ii sprijinim in continuare, chiar daca la un volum mai redus. In acest sens am luat decizia de a incerca sa transferam in online tot ce s-a putut transfera. Am mai luat si decizii operationale: cum ne organizam activitatea, cum ne vedem online, cu ce periodicitate, cum comunicam in asa fel incat stresul de adaptare sa nu fie major.3. Principala decizie legata de angajati este legata de lucrul de acasa. Noi, din fericire, avem aceasta posibilitate prin specificul muncii noastre. In domeniul consultantei, suntem obisnuiti sa lucram de acasa cand e nevoie. Desigur ca resimtim lipsa interactiunii fata in fata si a intalnirilor de echipa, dar am luat aceasta decizie imediat si fara niciun fel de retinere. Alte decizii nu am luat; credem ca putem sustine angajatii cateva luni, chiar daca compania va avea pierderi. Deciziile vor fi legate in mod special de alte costuri sau cheltuieli si nu intentionez sa iau niciun fel de decizii de restrictionare sau restrangere a activitatii angajatilor.4. In general, noi lucrand in domeniul acesta - al dezvoltarii de leadership, al dezvoltarii manageriale si al dezvoltarii abilitatilor de conducere ale oamenilor -, ne-am antrenat in decursul anilor pentru a avea o inteligenta emotionala si o capabilitate emotionala ridicata. Nu as spune ca nu ne afecteaza deloc aceasta situatie, dar suntem destul de pozitivi si ne canalizam atentia si energia catre invatare si spre a gasi solutii. Avem si noi ingrijorarile noastre legate de viitor, desigur, iar acest lucru poate duce la o stare de anxietate, insa comunicam destul de mult intre noi, ne dam "buna dimineata" in fiecare zi, avem grupul nostru de WhatsApp, avem intalnirile pe Zoom, in asa fel incat sa ne si vedem, am discutat deschis despre temerile fiecaruia si despre ce ne preocupa in legatura cu viitorul si veniturile noastre. Incercam sa gasim solutii sa ne sprijinim unii pe ceilalti. Deocamdata stam bine la capitolul moral.5. Speranta mea este ca vom reusi sa iesim din aceasta situatie cu solutii noi; vom avea un portofoliu de instruire si de dezvoltare oferit clientilor cu adevarat de tipul, adica vom folosi toate mediile de lucru. Si mai cred ca vom iesi mai flexibili. De asemenea, mai am speranta ca va crestere gradul de incredere intre noi, pentru ca ne vom cunoaste si ne vom intelege mai bine; toate companiile devin mai umane in aceasta perioada, inclusiv noi. Sper ca cei cu care lucram au invatat din crizele trecute ca nu taind costurile asociate procesului de invatare, nu desfiintand programele de training si de consolidare a echipelor vor reusi sa recupereze pierderile. Ci dimpotriva.6. Concret, ne tinem aproape toti clientii, ne oferim flexibilitatea si creativitatea pentru a adapta solutiile potrivite acestui moment si urmatoarelor luni, ne antrenam toate abilitatile de lucru virtual, invatam, ne certificam pentru proiecte si produse noi, foarte utile acestei perioade, cum ar fi rezilienta emotionala, si investim in noi, ca sa iesim mai puternici din aceasta situatie.7. Noi, ca business, am invatat foarte multe din criza trecuta. Nu ne simtim intr-un pericol foarte mare din punct de vedere financiar pentru ca am deprins foarte multe lucruri de-acum 10 ani si, repet, suntem in siguranta cateva luni. Vom vedea apoi ce avem de facut. Alte lectii pe care le luam si ne valideaza filosofia noastra de business este ca cu cat lucram mai simplu, mai flexibil si mai orientat catre rezultate, cu atat reusim sa ne adaptam mai rapid si ca trebuie sa fim permanent alerti, ca de fapt nu esti niciodata sigur, ca VUCA nu e un concept teoretic, ci o realitate, totul e dinamic, mai rapid, mai complex, sunt foarte multe lucruri incerte, iar din exterior primim tot mai multe mesaje ambigue, pe care cateodata nu reusim sa le intelegem. Invatam ca agilitatea e cea mai de pret.1. Cum era de asteptat, in rau, eu fiind fotograf corporate, de evenimente si festivaluri. Norocul meu este ca mai fac fotografie desi de produse, care se poate desfasura de acasa. In orice caz, numarul joburilor s-a redus drastic.2. Momentan, ma axez pe realizarea de continut pentru clientii mei care au produse si le pot crea content bazat pe viata acasa. Si astept, nu am altceva de facut decat sa astept sa reporneasca totul.3. Sunt PFA, nu am angajati.4. Fac tot posibilul sa-mi pastrez calmul, sa pastrez legatura online cu toti clientii si prietenii. Nu sunt vremuri usoare de inghitit pentru mine, caci sunt o persoana foarte activa, aveam zile si cu cate trei conferinte sau evenimente pe zi. Mi-am creat rutine, incerc sa pastrez un nivel de sanatate fizica si psihica bun, ma implic in proiecte care sa ma tina ocupat si gandesc ca vom fi bine in curand.5. Cu siguranta totul va reveni la normal; mai lent, dar va fi bine.6. Am redus cheltuielile la maxim si imi perfectionez tehnica prin cursuri online.7. Am realizat ca am facut foarte bine economisind; practic, acum traiesc din economii. Voi continua sa fac asta si pe viitor, un fond pe care sa te poti baza in caz de criza este binevenit oricui.8. Trebuie sa ne pastram calmul si sa speram intr-un viitor care va reveni la normalitate in curand.1. Noi traiam din transmisiile live pe Internet de la evenimente mari. Initial, toate semnele aratau ca activitatea firmei va fi desfiintata: restrictia de a se organiza festivaluri, competitii sportive sau conferinte, pe de-o parte, pe de alta parte toata lumea s-a apucat sa faca streaming.2&3. Optiunile erau doua: stam, tragem obloanele, micsoram consumul si asteptam vremuri mai bune sau riscam, inovam, ne reinventam. Am ales calea a doua: nu oprim, nu trimitem oamenii acasa, documentam, cercetam, inovam. Am ales sa ne reinventam serviciile pe baza noilor conditii, dintre care cea mai importanta este "distantarea sociala". Aceasta afecta atat evenimentele cu public cat si procesele de productie ale emisiunilor de televiziune care implicau prezenta in acelasi platou a gazdei si invitatilor, iar in regie a echipei tehnice reunite.Echipa noastra nu numai ca nu a intrat in somaj tehnic, ci a lucrat ore suplimentare pentru a pune la punct solutia noastra de #TeleEvent. Prin folosirea ei, toti cei implicati stau in siguranta propriei case dar se reunesc pe ecran intr-o emisiune live (sau inregistrata). Aceasta, in plus fata de o teleconferinta obisnuita, are comutari de cadre, grafica, burtiere cu numele participantilor, sigle, logo-uri, generice, publicitate etc. Practic, un produs ce arata ca la orice televiziune clasica.4. Primele doua saptamani au fost pline pana la refuz de documentare, teleconferinte, teste video etc. In timp ce prin social media vedeam amici care se plangeau de plictiseala si ca nu mai au seriale de vizionat, eu nu aveam destul timp ca sa mai stau si cu familia. Era, evident, frustrant. Am insa noroc de o sotie intelegatoare si care m-a si sprijinit, iar ulterior, dupa lansarea produsului, lucrurile s-au mai relaxat.5. Afacerea mea nu va muri, iar piata, acum, dupa ce live-ul a ajuns mainstream, va fi in continua crestere. Ca in orice piata in crestere, va creste si interesul pentru ea si, mai ales, numarul celor care vor incepe sa activeze in domeniu. Cresc oportunitatile dar cresc si concurenta si riscurile.6. Acum lucram (ca dezvoltare) pentru cum va arata lumea dupa iesirea din carantina, cu reluare de evenimente cu public, dar un public inca temator, circumspect si mai doritor sa stea la distanta decat era inainte.7. Ce am invatat? Ca intr-o piata care se modifica cu viteza luminii trebuie sa te reinventezi permanent si ca nicio criza nu trebuie sa scape neexploatata.8. A, da, si pune niste bani deoparte!In 2019, dupa 20 de ani ca angajat in diverse companii, avand diverse roluri, am facut pasul catre antreprenoriat. La mijlocul anului trecut am deschis in franciza cafeneaua 5 to go Moxa. A fost un vis mai vechi de al meu, precum si o promisiune facuta sotiei mele atunci cand ne-am mutat in Bucuresti. Asa ca la 1 august 2019 deschideam cafeneaua in Piata Sfintii Voievozi, zona Moxa.Au urmat 6 luni in care cu multa munca,-ul primit de la francizor si celacumulat in multinationala, dar mai ales gratie faptului ca am pus mult suflet, am reusit sa aducem business-ul la un nivel foarte bun. Dincolo de cresterea de peste patru ori a cifrei de afaceri si a feedback-ului excelent primit de la clientii din comunitatea creata in jurul cafenelei, recunosterea muncii a venit si la nivel de retea, avand in vedere ca am fost desemnat la Conferinta Anuala a francizatilor 5 to go sa vorbesc in cadrul sesiunii de "Share best practice".La inceputul acestui an deja cautam spatiu pentru deschiderea unei noi locatii, precum si evaluarea unor noi directii de dezvoltare a business-ului.1. Lucrurile s-au schimbat odata cu inceputul pandemiei si evolutia ei in Romania in prima parte a lunii martie. Inchiderea scolilor ne-a adus primul impact: vanzari diminuate cu pana la 75%-80%. Si odata cu declararea situatiei de urgenta si inchiderea sectorului HORECA a trebuit sa suspendam activitatea cafenelei. Asa ca planurile de dezvoltare au fost puse pe "hold", iar obiectivul a devenit mentinerea business-ului pe linia de plutire si pregatirea pentru momentul in care o sa redeschidem.2. Deciziile au fost cumva luate in doua etape. In prima etapa, cand inca aveam deschis, primele decizii au fost cu privire la implementarea unor noi masuri de igiena si siguranta care priveau atat angajatii cat si clientii. Masurile care au ingreunat in prima faza flow-ul din cafenea si timpul de asteptare, dar care au fost apreciate de clienti. Apoi au fost masuri de gestionare a stocului, mai ales pentru produsele cu termen redus de valabilitate, astfel incat sa reusim pe cat mai mult sa diminuam eventualele pierderi. Tot in acea saptamana am inceput sa construiesc mai multe scenarii cu privire la gestionarea business-ului pe viitor, pentru ca devenea tot mai certa perspectiva suspendarii activitatii. Asumptiile pe care se bazau scenariile plecau in pricipiu de la durata cat activitatea urmeaza sa fie suspendata cu costurile aferente. Scenarii pentru o luna, doua, trei sau mai multe. Era tot mai clar ca vor fi pierderi. Solutiile trebuiau gandite pentru a reduce aceste pierderi cat mai mult.Dupa momentul suspendarii activitatii deciziile au mers in patru directii:3. Decizia legata de angajati a fost simpla, pentru mine: pastrarea lor. Mai greu a fost cu implementarea deciziei: cum ii pastram. Suntem o firma noua si relativ mica, asa ca profitul a fost reinvestit de la luna la luna. Nu am avut cum sa ne capitalizam astfel incat sa avem resurse din care sa ne permitem sa ne platim anagajatii pe o perioada lunga in care incasarile sunt zero. Pentru mine, angajatii reprezinta cea mai importanta resursa. Am gandit astfel scenarii in care aveam suportul statului (somaj tehnic) dar si scenarii fara. Ultimul scenariu este renuntarea la angajati si concedierea lor. Dar am increderea ca nu vom ajunge acolo.4. Sunt un tip destul de echilibrat si pozitiv in acelasi timp. Si asta ma ajuta mult ingestionarea business-ului. Cafeneaua fiind in zona unor scoli si camine studentesti, aveam un scenariu construit pentru scaderea vanzarilor pentru perioada de vacante. Mai aveam un scenariu in care focusul meu se muta in zona de dezvoltare si timpul alocat cafeneleis-ar fi redus. Asta cu scenariile si asumptiile este defect profesional din vremea cand lucram in multinationala. Dar un scenariu in care asumptia de baza sa fie incasari zero pentru o luna-doua nu aveam cum sa am nici in cele mai negre ganduri.A fost o perioada grea, la inceput chiar de negare, dar usor-usor am inceput sa gandesc pozitiv si sa actionez ca atare. Se spune ca in momente de stres maxim avem trei alternative: Fight, Flight, Freeze. Cel mai rau este stai si sa nu faci nimic, in ideea ca lucrurile se vor rezolva cumva de la sine si vorm reveni la starea de dinainte. Eu cred ca nimic nu va mai fi ca inainte. Si trebuie sa ne pregatim pentru asta. In orice criza apar si oportunitati.5. Sunt pozitiv si convins ca ne vom reveni. Personal, cred ca in a doua parte a lunii mai se vor ridica treptat masurile luate. Businessul de "to go" pare chiar un pic avantajat. Pentru ca desi lumea o sa fie nerabdatoare sa iasa din casa, comportamentul consumatorului se va schimba. Si va fi mult mai precaut.6. In aceasta perioada, incerc sa tin legatura cu clientii din comunitatea creata prin intermediul social media. Aici am ajutorul baiatului meu, care se ocupa de tot ce inseamna social media. E in clasa a XI-a si mult mai apropiat de modul in care gandeste segmentul nostru de clienti. Este important sa ramanem "top of mind" pentru clienti, astfel incat in momentul in care deschidem cafeneaua sa ne revenim cat mai repede.Avem avantajul sa fim parte a unui lant de cafenele si in situatii de criza conteaza mult sa nu fii singur si sa ai parte de sprijinul unor oameni care au mai multa experienta. Citesc mult si incerc sa gasesc idei pe care sa le aplic atunci cand vom deschide, sa ne reinventam usor-usor astfel incat sa ne pliem oferta pentru noua tipologie de client.7. Principala lectie invatata este ca trebuie sa ne bucuram de fiecare moment din viata. De ceea ce avem, pentru ca nu realizam si uitam sa apreciem cat de multe avem si ne gandim mai mult la ce am putea avea. Pentru companiile relativ mici cum este si a mea, cred ca atuul important in a depasi situatiile de criza il reprezinta flexibilitatea si agilitatea cu care se adapteaza la noile contexte. Poti sa-ti faci niste scenarii plecand de la niste asumptii pe care cu siguranta le vei modifica de la zi la zi, in functie de natura lucrurilor cu care o sa te confrunti. Si ar mai fi un lucru: mentalitatea. Eu la asta o sa lucrez: flexibilitate, agilitate, mentalitate. Crize cu siguranta vor mai veni. Experienta acumulata ne va ajuta sa mergem mai departe.8. #StaySafe1. Am fost aproape la. Aproape toti clientii au anulat contractele. Am luat decizia de a lucra de acasa brusc, fara a avea timp sa pregatim procedurile de lucru de acasa. In plus, a venit un nou angajat pe care colegii nici nu l-au intalnit. Un mare haos.2. Am anulat toate campaniile noastre, planuisem o campanie masiva cu target pe pensiuni si hoteluri. Am luat fiecare cod CAEN si l-am analizat, am identificat domenii care functioneaza sau pot functiona pe timp de criza, astfel ca pregatim noi campanii de achizitie de clienti.3. Toti angajatii lucreaza de acasa, fara reduceri salariale, fara somaj tehnic. Atata timp cat imi permit sa imi platesc angajatii, o voi face, chiar din buzunarul propriu. Sunt cea mai importanta resursa, si fara ei, chiar dupa ce trece criza, litAF ar fi mort.4. Orice catastrofa aduce oportunitati. In 2008 am fost prea tanar sa fac orice, dar am studiat la microscop criza, si credeam ca voi fi pregatit pentru urmatoarea. Iata ca e venit 2020 si nu stiu ce sa fac - e o lovitura incredibila asupra ego-ului si a evaluarii mele.5. Vom trece cu bine, economia nu e moarta, e doar in schimbare. Outlet-urile trec in mediul online, furnizarile de echipamente medicale la stat vor avea o perioada fantastica ani de zile dupa criza, trebuie doar sa urmarim atent piata, sa identificam oportunitatile si sa le fructificam fara ezitare.6. Vom lansa un nou serviciu, un domeniu total nou pentru noi, vom crea magazine online la 300 de lei, pentru a ajuta toti micii comercianti sa treaca online usor si rapid pentru a supravietui crizei.7. Aceasta criza e diferita fata de cea din 2008, deci doar unele invataturi sunt valabile de atunci. Daca atunci ne-am trezit brusc ca 1 trilion de dolari in SUA de fapt nu exista si bancile au fost zdruncinate din temelii, acum economia doar sta pe loc. Dar s-ar putea sa ne trezim in 2 luni afara din criza cu un avant nemaivazut. In orice caz, fara angajati nu exista speranta, de aceea trebuie sa facem totul pentru ei.1. Pandemia a oprit pur si simplu ambele afaceri. Si scoala de fitness, si sala de fitness.2. Am decis sa pastram o activitate online si sa fim virtual alaturi de clientii nostri. Am filmat cu antrenorii nostri clipuri de exercitii pentru acasa.3. O parte dintre angajati sunt in concediu de odihna, iar ceilalti sunt in somaj tehnic.4. Din punct de vedere emotional, pot spune ca se resimte o presiune si din parteaangajatilor, si din partea clientilor. Dar ma simt pregatit sa trec peste aceste greutati si, dupa ce se termina cu aceasta pandemie, sa trecem la treaba!5. Dupa trecerea pandemiei, cred ca va fi o crestere a clientilor in sala de fitness, dupa o perioada indelungata marcata de stat acasa si de lipsa de miscare; cred ca mai multi clienti vor fi motivati sa vina sa faca miscare.6. Concret, avem un plan de postari saptamanale, prin care tinem legatura cu clientii nostri. Separat, pregatim pe viitor niste pachete noi si atractive pentru a atrage clientii sa revina catre sport si nutritie sanatoasa.7. Am invatat din aceasta pandemie un singur lucru: trebuie sa fii asigurat tot timpul. Din fericire, aveam un plan de urgenta, asa ca putem sa depasim aceasta perioada fara probleme.8. #staysafe1. Schimbarea a fost radicala, dupa sase ani de actiune in fiecare zi, chiar si in weekend-uri cand majoritatea cluburilor, pub-urilor si cafenelelor din Centrul Vechi al Capitalei ne calcau pragul sau ne sunau nestingheriti sa ne solicite serviciile de print digital, indoor, outdoor si chiar lucrari pe care nu le mai realizasem niciodata... am inchis cu publicul, comenzile au scazut aproape de zero... incercam sa lucram doar pe comenzi online, venim doar daca avem ceva de facut, mai mult in zona de productie outdoor.2. Ne-am mutat in zona online, zona care ne era destul de straina pentru ca nu aveam un site pus la punct, nu "gaseam" timp sa ne ocupam de zona de social media. Acum, avand mai mult timp, am reusit sa realizam o structura si sa implementam un design pentru site-ul nostru www.printcentruvechi.ro si sa postam zilnic pe paginile noastre de Facebook si Instagram.3. O parte dintre angajati sunt in somaj tehnic.4. Am incercat sa fiu optimist si sa caut solutii pentru a ramane totusi cu capul sus.5. Voi incerca sa mentin aceasta firma pe cat posibil si sper sa gasesc in continuare un minim de clienti cu care sa supravietuiesc acestei situatii.6. Incerc sa dezvolt site-ul si zona de social media, realizez tricouri personalizate, grafica si design, pagini web, aplicatii pentru Android, productie outdoor (bannere si autocolante in special) si prin digital din cand in cand.7. Inca mai am de invatat, in functie de fiecare regula incercam sa ne adaptam conditiilor si sa gasim solutii pentru situatia creata. Pe viitor vom fi mai atenti cu termenele de plata, pentru a nu mai ramane descoperiti, si vom pune ceva bani deoparte pentru astfel de situatii.8. #staysafe1. In niciun fel. Lucram tot de la distanta ca si pana acum. Aplicam principii de Behavioural Economics in digital marketingul clientilor pentru cresterea vanzarilor. Cu 80% dintre clienti nu ne-am intalnit niciodata.2. Am cazut de comund acord cu doi clienti mici sa renuntam la colaborare pentru ca in zona turismului nu se intampla absolut nimic. Si am facut astfel "loc" (timp) pentru un client mult mai mare, puternic afectat de situatia prezenta si la care deja am reusit cresterea ratei de conversie de vanzari online.3. Nu este cazul. Lucram doar cu experti colaboratori. Decizia de a nu mai avea angajati este luata in urma cu 20 de ani, cand alocam prea mult timp pentru actiuni HR, contabilitate, juridic, recrutare.4. Lasand la o parte emotia colectiva pe care o traim cu totii, este suprinzator (si trist in acelasi timp) sa observ schimbarile profunde, modificarea sistemelor de referinta si valori, raportarile la piramida lui Maslow, a triggerelor de vanzare online. Si totusi, principiile din Neuromarketing si Behavioural Economics nu s-au schimbat. Oamenii se comporta la fel. Dar pe alte paliere.5. Mari, daca vorbim de industria in care ne aflam. Daca pana acum multi proprietari de site-uri intelegeau prin digital marketing o firma care stie sa seteze campanii si sa cheltuie bugete, de acum inainte ma astept ca antreprenorii sa inteleaga ca digitalul este doar o platforma. Deciziile de cumparare sunt luate de oameni. Oamenii au comportamente diferite. Acum, in aceste zile, cu atat mai mult. Cred ca s-au dus vremurile cand magazin online + advertising = digital marketing = afacere online. Acum, prin digital marketing trebuie construit unperfect in mediul online, adaptat segmentului de clienti, astfel incat sa obtii maximul de clienti pentru fiecare euro cheltuit. Oricum, vreau sa mentionez ca nu intentionam cresterea business-ului pana la nivelul la care ar fi nevoie de angajati permanenti.6. Studiem comportamentele online pe diferite industrii (unde avem acces la date) si creionam strategii digitale adaptate industriei si schimbarilor comportamentale din prezent. Experimentam. Am reusit dublarea ratei de conversie vanzari chiar in timpul pandemiei pentru un client (care nu vinde produse de igiena, de protectie, food & drinks, ci scule si unelte) printr-o alta abordare "psihologica" adoptata in site.7. Vom mentine acelasi model de business. Fara angajati si presiunea costurilor aferente. Astfel pot selecta pe cei mai buni experti colaboratori care se potrivesc proiectului. Fara birouri supradimensionate sau receptii impunatoare. Oamenii vor interactiona mai putin "face to face" de acum inainte. Si pastrarea unui portofoliu de clienti din industrii diferite, ca o actiune de risk management.Copiii cu afectiuni motorii, psihice sau logopedice au nevoie de terapie chiar si in perioada starii de urgenta, respectiv a pandemiei. Asociatia KinetoBebe ofera consultatii si terapie online pro bono pentru copiii cu afectiuni motorii sau logopedice. Aceste afectiuni nu tin cont de pandemie, iar 2 sau 3 luni de intrerupere a terapiei intarzie extrem de mult recuperarea celor mici.Ȋn acelasi timp, KinetoBebe a initiat programul #𝐟𝐚𝐜𝐞𝐦_𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭_𝐚𝐜𝐚𝐬𝐚 prin care, zilnic, sugereaza parintilor activitati fizice pe care le pot face copiii acasa. Terapeutii vin cu propuneri de jocuri educationale pe care parintii impreuna cu cei mici le pot juca acasa, in perioada de izolare.Pentru a putea continua aceste proiecte, Asociatia are nevoie de fonduri. Astfel, voluntarii au creat grupul de Facebook "Bine de purtat", care functioneaza ca un targ online de haine si accesorii. Membrii pun la vanzare obiecte din garderoba proprie, noi sau purtate, iar banii obtinuti din vanzare merg integral catre Asociatia KinetoBebe. Principiul care sta la baza acestui grup este unul simplu - eliberezi spatiul ocupat in casa de obiecte pe care nu le mai folosesti sau nu le-ai folosit niciodata, altcineva se bucura de ele, la un pret mai mic decat cel din magazine si, in acelasi timp, faci o fapta buna.1. Dupa cum reiese si din nume, activam in domeniul IT, deci la desfasurarea activitatii nu ne-a influentat foarte tare.2. Am decis sa intensificam procesul de marketing online.3. Comunicam mai mult cu angajatii/colaboratorii.4. Din punct de vedere emotional, eu am luat chestia asta ca pe un lucru foarte constructiv si am facut multe chestii pe care in mod normal le neglijam.5. Pe viitor sper sa reluam cat mai multe din contractele suspendate.6. Concret, pentru viitor vrem sa fructificam cat mai multe potentiale contracte, sa fim mai pragmatici si sa comunicam mai mult cu clientii/potentialii clienti.7. Cel mai important lucru pe care l-am invatat a fost ca economiile conteaza enorm si ca trebuie mereu sa ai un cash flow de rezerva pentru "zile negre".8. #staiacasa #fiiresponsabil #sanatate