Ce vor IMM-urile de la Cabinetul Orban: Debirocratizare, digitalizare si sustinea tinerilor antreprenori

Ziare.

com

Iata care sunt masurile cerute Cabinetului Orban.Prima masura se refera la, care implica, la randul ei, alte patru submasuri:- transformarea digitala a intreprinderilor, cu focus pe educatia antreprenorilor si a angajatilor din IMM-uri.- tranzitia de la scoala la viata activa a elevilor si studentilor prin pregatirea acestora pentru Industria 4.0 prin oferirea unor programe integrate de consiliere profesionala si de pregatire in domeniul competentelor digitale de baza.- dobandirea unor competente digitale si antreprenoriale ca parte componenta a programelor scolare inca din ciclul primar.- acordarea "Digital packs" pentru IMM-uri (vouchere pentru digitalizare) care sa le permita acestora crearea de site-uri de prezentare (conform datelor din Carta Alba a IMM-urilor, doar 3 din 10 IMM-uri au in prezent un site propriu).A doua masura solicitata estepe baza indicatorilor macroeconomici, a prognozelor de dezvoltare si a strategiilor nationale de competitivitate.- a treia masura - care exista deja, trebuie pus in aplicare, a mentionat Mintas, ca sa ofere stimulente pentru intoarcerea in Romania a specialistilor din diverse domenii care se confrunta cu un exod al fortei de munca specializata (medicina, constructii, IT etc).Reprezentantul CNIPMM subliniaza a patra masura, anume, cu granturi de 10.000 de euro pentru studentii care au dezvoltat intreprinderi simulate si care doresc sa le transpuna in realitate.A cincea masura este, avand obiectivul ca Romania sa ajunga in primele 20 de tari la nivel global in Raportul "Doing Business 2020"."Noi am reusit, prin Consiliul National, sa reducem de la 300 si ceva de impozite si taxe cate erau, la ora actuala la 20 si ceva, cumulate. Noi solicitam in continuare ca raportul dintre Finante si intreprinzator sa se faca total electronic, sa fie mult mai usor, fara sa mai mergi sa depui tot felul de declaratii la Finante si in acelasi timp sa existe o corelare intre Finante, Case de Sanatate si Casa de Pensii, pentru ca in prezent nu exista o corelare a programului intre cele trei care sa duca la debirocratizarea sistemului", a mai precizat Ioan Mintas.