La ce se asteapta IMM-urile, in timpul pandemiei: Afacerile scad si cu 70 de procente, iar revenirea poate dura chiar si 2 ani

Iata si cand spun oamenii de afaceri ca au nevoie se isi recheme macar unii dintre salariati la serviciu, dar si ce s-ar putea intampla daca nu vor reusi sa reia activitatea, in curand.Toate datele figureaza intr-un sondaj realizat de Consiliul National al Patronatelor Intreprinderilor Mici si Mijlocii (CNPIMMR) din Romania in randul membrilor sai. Rezultatele au fost prezentate intr-o videoconferinta sustinuta pe retelele de socializare de presedintele CNPIMMR, Florin Jianu.Conform acestui sondaj dat publicitatii miercuri dimineata de CNPIMMR, mai bine de o treime (mai exact 35,8%) dintre antreprenori au declarat ca sunt afectati in foarte mare masura de actuala criza. Iar alti 28,3% dintre oamenii de afaceri cu intreprinderi mici si mijlocii au spus ca sunt afectati ceva mai putin, dar totusi in mare masura de actuala pandemie.Doar 21,2% dintre antreprenori au precizat ca sunt afectati in mica masura de criza, in vreme ce numai 14,6% n-au resimtit, inca, efecte negative, in niciun fel.Problema este ca acele intreprinderi mici si mijlocii care sunt, intr-adevar, afectate vor resimti violent efectele crizei. Aproape jumatate dintre antreprenori se asteapta ca afacerile sa le scada cel putin la jumatate, in actualul context.Mai exact, o treime dintre antreprenorii chestionati au spus ca se asteapta la o scadere chiar si cu peste 70% a cifrei de afaceri. In plus, alti 18.1% previzioneaza scaderi ale cifrei de afaceri cu pana la 50%. La polul opus, doar 4% dintre antreprenori spun ca pandemia nu le-a diminuat cifra de afaceri.Iar revenirea dintr-o astfel de situatie n-ar avea cum sa se petreaca peste noapte, oricat efort ar depune oamenii de afaceri si salariatii.In consecinta, aproximativ jumatate dintre antreprenorii romani din sectroul IMM estimeaza ca le va lua intre 6 luni si un an sa faca din nou afaceri la nivelul de dinainte de criza.Mai exact, 30,7% dintre proprietarii de IMM cred ca le va lua pana la 6 luni sa revina la cifra de afaceri de dinainte de pandemie, iar alti 29,6% estimeaza ca vor avea nevoie de un an intreg pentru a-si reveni.In context, ingrijorator este si faptul ca mai bine de un sfert dintre IMM-uri (mai exact 25,3%) estimeaza ca vor avea nevoie de pana la 2 ani pentru a reveni la nivelul de business de la inceputul lui 2020.Ca sa inceapa aceasta revenire, o cincime dintre antreprenorii chestionati au declarat ca deja dupa sarbatorile pascale - deci incepand chiar din aceste zile - salariatii lor ar trebui sa revina la munca.Alti 26,1% dintre oamenii de afaceri din sectorul IMM au spus ar avea nevoie de salariti la serviciu de la inceputul lunii mai. Iar ceilalti intreprinzatori din sector, adica mai bine de jumatate (51,8%) au spus ca mai pot astepta sa isi recheme oamenii in unitati pana la finele starii de urgenta.Circa 74,8% dintre antreprenori sustin ca le va scadea (si mai mult) cifra de afaceri, in vreme ce nu mai putin de 35% dintre IMM-uri apreciaza ca si-ar putea chiar inceta activitatea, ca urmare a afectarii grave a activitatii comerciale.Pe de alta parte, daca economia reporneste, 57,5% dintre antreprenori apreciaza ca in 3 luni vor putea reangaja toti oamenii pe care ii avea inainte de criza. Alti 20,4% dintre oamenii de afaceri spun ca vor avea nevoie de 6 luni pentru a le putea da din nou de lucru tuturor oamenilor pe care ii aveau pe satele de plata inainte de pandemie.Aprope 70% dintre antreprenorii chestionati activeaza in domeniul serviciilor, 17,3% in comert si 15%, in productie.