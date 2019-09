Qbis lanseaza WebDo - o platforma web cu servicii digitale integrate pentru antreprenori si IMM

Investitie 4 milioane lei, din care peste 60% bani europeni

Ziare.

com

Qbis (Q-bis Consult SRL), companie locala infiintata de trei antreprenori in urma cu peste 15 ani, a lansat o platforma web cu servicii digitale de marketing integrate, dedicata antreprenorilor si IMM.Dezvoltarea WebDo s-a realizat in 20 luni de catre o echipa de specialisti IT din Romania, iar investitia necesara a fost de 4 milioane de lei, din care 2.5 milioane de lei au provenit din fonduri europene din Programul Operational Competitivitate 2014-2020.WebDo ofera clientilor sai o solutie integrata pentru prezenta online a unui business: domeniu, hosting, blog, analiza traficului si a continutului, aplicatii de marketing - newsletter, sondaje, eDetailing - suport si o echipa de designeri dedicata.Platforma web ataca topul solutiilor similare de pe piata internationala fiind o varianta mult mai accesibila atat din punct de vedere al pretului, cat si al functionalitatilor disponibile.", declaraInstrumentele de marketing oferite ca parte a solutiei integrate diferentiaza WebDo de competitori. Astfel, cu o interfata user-friendly, WebDo poate gestiona complet atat crearea unui site, cat si trimiterea de newslettere, prezentari personalizare in sistem eDetailing sau crearea de sondaje astfel incat beneficiarul sa aiba o imagine completa si complexa a businessului sau. Website-urile pot fi create si gestionate de pe orice dispozitiv - desktop, tableta, smartphone.", a precizat Adrian Patrascu.Dincolo de functionalitate, designul a fost o prioritate in dezvoltarea solutiilor oferite, iar la dezvoltarea template-urilor a lucrat o echipa internationala, formata din specialisti din Romania, Marea Britanie, Brazilia si Ucraina, coordonata de un manager de proiect din echipa locala.In plus, site-urile create prin platforma WebDo sunt optimizate SEO si vin cu varianta mobile-friendly integrata, indiferent de template-urile create, fiind usor de urmarit si de gestionat de pe orice ecran.", a mai spus Adrian Patrascu.Utilizatorii pot crea site-uri gratuit prin WebDo, insa pentru a beneficia de solutiile complete oferite de acesta abonamentul costa 24 EUR/lunar. In urmatoarele 6 luni, clientii WebDo vor avea la dispozitie si o platforma eCommerce, devenind o solutie atractiva si pentru antreprenorii din zona magazinelor online.Qbis estimeaza recuperarea investitiei proprii in 3 ani si apreciaza un numar de 500 de utilizatori inregistrati pana la finalul acestui an. Din 1 septembrie, platforma WebDo este disponibila pentru utilizatori din toata lumea, in varianta beta.Dezvoltarea platformei WebDo s-a realizat in cadrul proiectului denumit "CREAREA UNEI PLATFORME CLOUD PENTRU APLICATII SOFTWARE", proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin(FEDR) prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020;Beneficiarul proiectului este Q-Bis Consult SRL.Scopul si obiectivul general al proiectului:Rezultatele asteptate/finale in urma implementarii proiectului:Codul proiectului:Date de contact:Adresa:Nume persoana de contact: Adrian PatrascuFunctie: AdministratorTel.: +40-314-259-332;fax: 031.425.93.31;e-mail: adrian@qbis.ro