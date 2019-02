Semnal de alarma de la IMM-uri: Bugetul nu prevede suficienti bani pentru editia 2019 a "Start-up Nation"

Ziare.

Presedintele Consiliului National al IMM-urilor, Florin Jianu, sustine ca - in conditiile in care bugetul va fi adoptat in forma propusa - banii vor ajunge pentru a implementa in parte programul "Start-up Nation", in acest an. In plus, numarul firmelor care primeau bani prin intermediul altor programe de dezvoltare derulate de minister risca sa scada la un sfert., declarat Florin Jianu, presedintele CNIPMMR.Amintim ca Ministerul de Finante a publicat, joi seara, proiectul de buget al Romaniei pentru anul 2019 Unele ministere - cum ar fi cel al Transporturilor sau cel al Economiei - au primit cu peste 50% mai multi bani. In schimb, din bugetele altor ministere s-a taiat consistent. Printre acestea se numara si Ministerul pentru Mediul de Afaceri, care ar urma sa primeasca un buget de 625 de milioane de lei, cu 28,9% mai putin decat in 2018.