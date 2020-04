Site-ul pentru IMM Invest s-ar fi blocat dupa ce au fost primite 397.000 de accesari pe minut. Va fi transferat catre STS

Ziare.

"Astazi trebuia lansata aplicatia www.imminvest.ro. Din pacate aplicatia a fost blocata exact la momentul deschiderii. La ora 5:30 si pana la ora 8:30 au fost 2.785 de accesari.Deci pe site se incerca, sa facea o refresh-uire.provenite de la 132.000 de conexiuni. In Romania dupa cum bine stiti sunt 475.000 de IMM-uri", a spus Dumitru Nancu.El a mentionat ca acest volum de trafic a blocat atat site-ul www.imminvest.ro cat si site-ul fngcimm.ro.Deci nicio intreprindere mica si mijlocie nu a fost inregistrata in baza de date.Aplicatia a fost testata timp de doua saptamani de catre salariatii FNGCIMM, care au creat peste 1.700 de conturi, iar in intervalul 10:00 - 12:00 fiecare salariat a introdus minim doua cereri. Ea a functionat in parametrii normali. De asemenea, am efectuat teste de incercare in conditiile unui trafic de 3 milioane de utilizatori intr-un interval de doua ore. De asemenea, aplicatia a mers", a afirmat Nancu.Potrivit sursei citate, salariatii institutiei impreuna cu cei ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale si Centrului National Cyberint al Serviciului Roman de Informatii incearca sa identifice cauzele care au dus la aceasta situatie, iar ulterior"Aceasta aplicatie este un registru unic electronic. Practic, cum a venit si comunicarea Comisiei Europene, orice schema de ajutor de stat trebuie sa aiba un site si un registru. Deci in acest registru intreprinzatorul isi crea un cont si depunea o copie dupa buletin, copie dupa certificatul de inregistrare si acea declaratie ca este intreprindere mica si mijlocie, dupa cum bine stiti pana in 249 de angajati.Dupa care el, practic, primeste un numar de inregistrare si aplicatia transmite aceste date bancilor partenere. Avem in acest program 22 de banci partenere. Banca este cea care face o analiza din punct de vedere al solvabilitatii, al lichiditatii intreprinzatorului mic si mijlociu. Dupa ce banca ii face aceasta analiza se transmite cererea de finantare la Fondul de Garantare care analizeaza din punct de vedere al garantarii, garantia statului. Deci, repet, nu este o aplicatie care sa fie cu primul venit - primul servit.Aplicatia este deschisa pana la 31 decembrie 2020, asa cum spune si comunicarea Comisiei Europene. Programul va fi derulat pana in 2026. De ce pana la 31 decembrie 2020? Pentru ca este pe bugetul de stat si stiti ca exercitiul financiar pe legea Bugetului de stat dureaza pana la 31 decembrie", a spus directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.Intrebat de jurnalisti cand ar putea fi functionala, el a spus ca spera ca pana marti, cand va fi prima zi lucratoare, site-ul sa fie functional.