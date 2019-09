Up Romania si Regina Maria sustin IMM-urile oferind acces la servicii medicale de calitate, in conditii preferentiale

Ziare.

Oferta cuprinde, special concepute pentru a acoperi nevoile oricarei afaceri: In platforma Up Achizitii , costurile pentru abonamente pot ajunge la 3 euro/luna/angajat, in functie de numarul de angajati ai companiei si de pachetul medical ales.Abonamentele cuprind servicii de medicina muncii, controale medicale, un set anual de analize, precum si discount-uri la investigatii si analize.", a spusIn prezent, platforma www.up-achizitii.ro raspunde nevoilor clientilor sai prin cele 8 categorii de produse si servicii, 9 furnizori integrati si peste 1.000 de produse si servicii disponibile deja, in doar cateva luni din momentul lansarii conceptului de piata din Romania.Din punct de vedere al tehnologiei, acesta este o platforma digitala cu functii de e-commerce, special conceputa pentru companiile mici si mijlocii pentru care furnizorii buni sunt greu de gasit, preturile bune sunt acordate la volume de afaceri importante, iar timpul este, poate, cea mai pretioasa resursa.", a spusPlatforma www.up-achizitii.ro negociaza pentru companiile mici si mijlocii din Romania ofertele de produse si servicii, de la parteneri de top.In prezent, in platforma sunt disponibile produse de birotica si papetarie, apa, cafea, produse de curatenie, servicii de curierat, produse si servicii IT & C, servicii de consultanta juridica, dar si carduri de combustibil sau beneficii extrasalariale (precum carduri de masa, carduri cadou sau abonamente pentru servicii medicale).Up Achizitii simplifica achizitiile afacerilor mici si mijlocii. Totul este mai simplu deoarece contul se poate face gratuit, pe loc, rapid - prin completarea contractului si plasarea comenzii fara a te deplasa la sediul companiei, dar si avantajos datorita preturilor preferentiale si a ofertelor periodice propuse clientilor si prospectilor.