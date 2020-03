Activitatea comerciala a scazut cu pana la 90% in HoReCa. Patronii cer ajutorul statului

Ziare.

"Criza nu este numai a noastra, este a mai multor altor verigi economice, furnizori de marfa, vanzatori cash and carry, producatori locali de alimente, vinuri, bauturi racoritoare, servicii, delivery.Pe langa aceasta implicare in lant, blocarea activitatii noastre va genera neplata taxelor locale, a taxelor nationale, chiriilor si altor obligatii, va declansa un, intr-o situatie cu totul exceptionala.Pentru a ne sustine angajatii, pentru a putea trece peste aceasta perioada, avem nevoie de sprijinul autoritatilor centrale si locale in regim de urgenta, de masuri concrete de implicare a statului roman pentru protejarea contribuabililor fara de care statul nu ar putea exista.Guvernele din celelalte tari europene aflate in situatii similare au anuntat deja programe de sprijin si preluare a poverii acestei crize de pe umerii companiilor. Este foarte important ca inainte de alte prioritati, cea mai mare prioritate sa fie sustinerea si sprijinirea companiilor cu capital romanesc, grav afectate de actuala situatie.Companiile din industria ospitalitatii autohtone nu au o capitalizare suficienta pentru a rezista in aceste luni de criza si in lunile care vor urma pentru revenirea la normalitate", precizeaza reprezentantii patronatului intr-un comunicat remis AGERPRES.Astfel, in concordanta cu ceilalti reprezentanti din industria ospitalitatii din Romania, acestia sustin ca datoriile statului catre companii sa fie platite urgent (TVA fara control prealabil, accize dupa caz, concedii medicale, plata de urgenta a facturilor pe care statul le are de achitat catre operatorii din domeniu pentru servicii de care a beneficiat in ultima perioada), platile companiilor catre autoritatile centrale si locale (aferente obligatiilor fiscale scadente la final de luna martie) sa fie cel putin amanate pentru mai multe luni.De asemenea, membrii HORETIM solicita credite guvernamentale garantate de stat si la conditii financiare preferentiale, pana la limita corespunzatoare de doua ori suma platita de companie anul precedent pentru impozite locale si centrale, masuri pentru amanarea ratelor catre banci si/ sau societati de leasing fara consecinte pentru companii si masuri care sa impiedice/ ingreuneze intrarea in insolventa in urmatoarele trei luni, deoarece s-ar crea imediat blocaje si mai mari.In opinia acestora, Codul muncii este necesar a fi flexibilizat, existand doua masuri care sa intre in vigoare imediat: somaj tehnic cu plata indemnizatiei de catre statul roman si/sau reducerea normei de lucru cu plata unui procent stabilit de catre companie (intre 30% si 50%) in conditiile scutirii de contributii salariale si impozit pe venit a acestei parti. In plus statul sa vina cu completarea diferentei, in asa fel incat angajatii sa aiba cat mai putin de suferit."Intreaga societate romaneasca trebuie sa se mobilizeze pentru a trece peste acest moment de cumpana. Trebuie sa tinem seama de evolutia si gestionarea crizei la nivel mondial, dar sa gasim solutii pentru iesirea cu bine din criza a societatii romanesti in primul rand", se subliniaza in comunicat.