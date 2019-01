Cele mai importante evenimente din industrie se unesc in 2019: METAL SHOW & TIB are loc la ROMEXPO intre 14 si 17 mai

14 - 17 mai 2019, Noul Pavilion B2, Centrul Expozitional ROMEXPO

Un eveniment foarte bine primit de liderii pietei

Cel mai nou pavilion expozitional din Romexpo, cu o suprafata de peste 15.000 mp, este dedicat celui mai mare eveniment industrial din 2019 -- in cadrul unui parteneriat puternic ce reprezinta o unificare a pietei targurilor si expozitiilor, cu multiple avantaje atat pentru expozanti, cat si pentru vizitatori.Dupa o luna de la deschiderea oficiala a inscrierilor, METAL SHOW & TIB primeste reactii foarte bune din partea principalilor expozanti, fiind apreciata in mod special unificarea celor doua evenimente.METAL SHOW & TIB este construit pe necesitatile industriei din acest moment si va oferi o platforma unica si deosebit de interactiva pentru realizarea unor contacte strict profesionale si de afaceri, un concept inovator care va crea posibilitatea transmiterii si primirii a cat mai multor informatii de specialitate din domeniul aplicatiilor, tehnologiilor si solutiilor actuale existente in domeniul industrial.", declara", transmiteTematicacuprindece acopera tot spectrul industrial: prelucrararea metalelor; automatizari; sudura; tehnologia informatiei si comunicatii; inginerie electrica; energetica; inginerie mecanica; pompe, compresoare si componente; transport, manipulare, depozitare; inginerie auto; furnizori industriali; industrie navala civila; industrie aeronautica civila; cercetare, dezvoltare si transfer tehnologic cu aplicatie industriala; saloane participari nationale/oficiale si servicii generale.promite o paleta mult mai bogata de companii, lideri mondiali precum importante companii din Romania si din strainatate, cele mai multe echipamente, utilaje si roboti industriali in functiune, demonstratii LIVE pe tot parcursul targului, solutii si rapunsuri la procesele de fabricatie - pe scurt: un eveniment complex si dinamic ce va aborda principalele teme de interes in acest moment - Industrie 4.0, Smart Factory / Smart Solutions, Internet of Things, Man to Machine, Inovatie, Networking.14 - 17 mai 2019, Pavilionul B2, ROMEXPOProgram de vizitare:▸ 14 - 16 Mai 2019: 9:00 - 17:00▸ 17 Mai 2019: 9:00 - 16:00Pentru mai multe detalii, accesati: www.metalshow-tib.ro