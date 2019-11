EXPO PLAST 2019, evenimentul numarul 1 in industria prelucrarii materialelor plastice, incepe marti, 12 noiembrie

Ziare.

Timp de 4 zile, EXPO PLAST reuneste sub acelasi acoperis cele mai importante companii din industria de profil - printre care- expozanti locali si internationali, producatori sau distribuitori ai unor branduri de renume international, care prezinta noi tehnologii, sisteme de prelucrare a maselor plastice si materiale de ultima generatie din industrie.La EXPO PLAST Sibiu vor fi prezente companii din 8 tari:siCel mai mobil sistem de sudura laser din lumesi sistemul robotizat de curatare a conductelorvor fi prezentate la editia din acest an a EXPO PLAST.Lideri mondiali vor prezenta la SIBIU varfurile de gama ale masinilor cu, si nu numai.Si la editia din acest an, vizitatorii vor putea beneficia dedoar pe durata targului.Cu toate ca trendul global este de reducere a produselor din plastic, industria maselor plastice are intotdeaunapentru business-ul dumneavoastra.Masini de injectie full-electrice, hibride si hidraulice, sisteme automatizate, printare 3D, solutii de administrare a productiei, echipamente auxiliare, sisteme de racire, roboti, granulatoare, uscatoare, controllere, electrovalve, solutii de manipulare cu vacuum, sisteme de prindere, echipamente pentru reciclarea materialelor plastice, matrite si materii prime, adezivi - sunt doar o mica parte din ceea ce vizitatorii pot vedea la EXPO PLAST - Sibiu.Evenimentul este organizat de, impreuna cu Asociatia Patronala a Producatorilor de Mase Plastice din Romania -al expozitiei este(12-14 noiembrie) intre orele, si(15 noiembrie) intre oreleAccesul se face pe baza invitatiei online ( https://www.expoplast.ro/inregistrare-online/ ), sau prin completarea formularului disponibil la intrare.EUROEXPO Fairs este organizatorul celor mai mari targuri de business din Romania. Cu o experienta de peste 15 ani in organizarea de targuri si expozitii noi, compania a inregistrat un trend ascendent si a reusit sa creasca anual atat numarul expozantilor, cat si pe cel al vizitatorilor.Prin intermediul targurilor organizate ( Metal Show&TIB Baby Boom Show - editiile de primavara si toamna, PRINT&SIGN , Corporate Gifts Show, Pack Show Digital Signage Show ), compania a realizat o platforma profesionala de comunicare intre reprezentanti ai mii de companii din Romania si din strainatate, pozitionand compania in varful clasamentului celor mai buni organizatori de evenimente.Targurile si expozitiile EUROEXPO ofera cadrul propice pentru interactionare, evenimente conexe informative si proiecte menite sa impulsioneze dezvoltarea economica.Cu o vechime de 23 de ani, Asociatia Prelucratorilor de Mase Plastice din Romania este singura organizatie din aceasta industrie la care poate adera orice persoana fizica sau companie care isi desfasoara activitatea in domeniul prelucrarii maselor plastice, de la companii care au ca obiect de activitate prelucrarea unei mari diversitati de mase plastice, la companii care comercializeaza, in interesul firmelor prelucratoare de mase plastice, materii prime si utilaje, precum si institutii de invatamant superior si de consultanta in domeniu.Asociatia reprezinta, sustine si promoveaza interesele profesionale ale membrilor sai, atat in raport cu autoritatile publice, cat si sprijinind comunitatea de afaceri in procesul de conformare la legislatia Uniunii Europene.Mai mult decat atat, ASPAPLAST promoveaza companiile din Romania, prin organizarea de evenimente specifice in tara si in strainatate.