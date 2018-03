Grupul ArcelorMittal ar putea vinde combinatul de la Galati, la solicitarea Comisiei Europene

Ziare.

com

Desi numele acestora n-a fost inca dezvaluit oficial, n-ar fi exclus ca printre ele sa se afle si combinatul de la Galati, potrivit unor informatii aparute in presa de la Bruxelles.In urma unor negocieri care dureaza deja de doi ani, pe 15 martie grupul ArcelorMittal a depus o oferta de cumparare a Ilva, otelaria italiana cu cea mai mare capacitate de productie din Europa. Valoarea tranzactiei ar urma sa se ridice la 1,8 miliarde de dolari.Pentru a evita instalarea unui monopol pe piata europeana a otelului, Comisia Europeana a cerut Grupului ArcelorMittal sa scoata la vanzare mai multe unitati de productie pe care le are in portofoliu si pe care concurentii sa le poata cumpara. Grupul a trimis deja la Bruxelles, in cursul saptamanii trecute, o lista a combinatelor pe care este dispus sa le vanda in vederea preluarii otelariei Ilva.Cum insa lista nu a fost, inca, agreata de CE, ArcelorMittal a refuzat sa o faca publica. In schimb, grupul a informat ca spera intr-o "incheiere rapida a acestei chestiuni"."Am inaintat Comisiei Europene o propunere privind un pachet de masuri de compensare despre care speram ca va satisface orice preocupare concurentiala legata de intentia noastra de a achizitiona combinatul Ilva. Intelegem ca acest pachet de masuri va face obiectul testelor de piata. Speram intr-o incheiere rapida a acestei chestiuni", au declarat reprezentantii Grupului ArcelorMittal intr-un comunicat remis redactiei, la solicitareaCE trebuie sa ia o decizie in acest sens pana cel mai tarziu pe 23 mai.Contactat telefonic de, purtatorul de cuvant al combinatului ArcelorMittal Galati, Dorian Dumitrescu, a precizat ca nu comenteaza in niciun fel informatiile.Sindicalistii din combinatul ArcelorMittal Galati s-au declarat, insa, ingrijorati cu privire la posibilitarea schimbarii actionariatului companiei."Suntem ingrijorati si urmarim cu atentie ce se intampla. Schimbarea patronului nu o putem decide noi, dar sunt elemente necunoscute, pe care nu le putem controla.La intalnirea cu reprezentantii conducerii nu ni s-a spus nimic, nu putem comenta zvonuri. Dar am solicitat o intalnire cu directorii, in conditiile in care zvonurile se vor confirma, se vorbeste ca pentru a cumpara otelaria din Italia, ArcelorMittal vrea sa vanda combinatele de la Galati si Skopjie, vom vedea, urmarim cu atentie", a declarat presedintele Sindicatului Solidaritatea Metalurgistilor din Romania, Gheorghe Tiber, pentru Mediafax.Compania Mittal Steel, care ulterior a devenit ArcelorMittal, a cumparat combinatul de la Galati in 2001. La acel moment, societatea avea 27.000 angajati, iar astazi mai are doar circa 5.400. Directorul general al ArcelorMittal, Bruno Ribbo, a declarat de curand ca spera ca 2018 sa fie primul an din ultimii opt in care societatea sa nu inregistreze pierderi.ArcelorMittal, lider mondial in industria otelului si activitatilor miniere, are in prezent afaceri in 60 de tari.