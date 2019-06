Igiena si curatenie in industria alimentara

Ziare.

Fiind o regula bine scrisa in legislatia alimentatiei publice, totul trebuie sa fie proaspat, iar curatenia zilnica este obligatorie.Curatenia implica toate elementele care duc la un mediu sanatos de prelucrare si pastrarea e preparatelor. In acest proces sunt importante atat solutiile profesionale pentru curatarea si igienizarea spatiilor si a suprafetelor de lucru, responsabilitatea angajatilor, cat si produsele de unica folosinta folosite pentru pastrarea curata a preparatelor.Ca sa se poata lucra eficient si sigur, angajatii vor avea nevoie de produse specializate atunci cand fac curatenie in spatiile de lucru. Fiecare zona este diferita, iar din acest motiv si procesele de curatenie sunt diferite.Iata o propunere de lista cu produsele de care vei avea nevoie pentru o curatenie si igiena perfecte:- solutie pentru podele (atat pentru gresie, cat si pentru parchet, daca este cazul);- solutie pentru mobilierul din lemn;- solutie universala pentru suprafete;- solutie pentru curatarea geamurilor si a oglinzilor;- solutie dezinfectanta pentru podele, blaturi, mese si alte suprafete;- solutie degresanta pentru curatarea cuptoarelor si a zonelor de gatit;- solutie impotriva mucegaiului; dezinfectanti profesionali pentru maini si sapunuri lichide si spuma; consumabile din hartie de unica folosinta pentru stergerea suprafetelor;- manusi de unica folosinta, pentru prelucrarea alimentelor intr-un mod cat mai igienic cu putinta; consumabile catering , de unica folosita, precum caserole, folii alimentare, cutii, pungi alimentare si altele.Zonele de procesare a mancarii trebuie curatate cat se poate de corect si eficient, pentru sanatatea celor care vor gusta din preparate, dar si pentru o buna reputatie a companiei. In aceste spatii este nevoie de o curatenie temeinica, in fiecare zi, pentru a elimina riscul aparitiei bacteriilor si a microbilor ce pot contamina preparatele.Nici podeaua nu trebuie neglijata. Cele mai potrivite solutii antialunecare sunt covorasele profesionale pentru industria alimentara, fabricate special pentru astfel de situatii. Produsele sunt fabricate pentru marile bucatarii, restaurante, dar si pentru bucatariile personale, casnice.In plus, pe langa folosirea covoraselor profesionale, suprafetele si pardosela trebuie curatate, indiferent daca este vorba de gresie sau de parchet. Mai intai, spatiul trebuie aspirat cu masini profesionale pentru curatenie, dupa care, se spala cu solutii profesionale pentru pardoseli.Acestea trebuie spalate cu mopul, dupa care se lasa la uscat. Pentru uscarea suprafetelor umede, nu este recomandata utilizarea carpelor din material textil, deoarece acestea capteaza microbi si mai degraba ajuta la raspandirea acestora, decat la eliminarea lor. Pentru astfel de situatii, trebuie sa folosim produse din hartie de unica folosinta precum, prosoapele din hartie pliate.Curatenia este esentiala pentru sanatatea noastra, fiindca bacteriile se instaleaza peste tot, atat prin intermediul aerului, care este destul de poluat, cat si din cauza noastra, care putem raspandi cu usurinta microbii si bacteriile pe care le purtam pe maini.