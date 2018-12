Industria germana cere sprijinul statului in fata celor doua riscuri: Politica lui Donald Trump si Brexit-ul

Ziare.

Chiar daca previziunile indica o crestere 1,5% a economiei germane in 2019, industriasii germani spun ca Guvernul ar trebui sa o ajute mai mult, de exemplu, prin scaderea impozitului pe profit si prin investitii in infrastructura digitala."Cel mai mare risc pe termen scurt este Brexit-ul (...) Economia britanica este amenintata de recesiune (in cazul unui Brexit fara acord cu UE), ceea ce va afecta Germania", a declarat Dieter Kempf, presedintele asociatiei industriale BDI, citat de Reuters.Companiile germane sunt ingrijorate de amenintarea unor tarife si mai mari asupra exporturilor germane."Amenintarea privind tarifele autor este inca pe masa", a spus Eric Schweitzer, presedintele DIHK.Citeste mai departe despre Industria germana cere sprijinul statului in fata celor doua riscuri: politica lui Donald Trump si Brexitul pe Curs de Guvernare