Interviu Liliana Rusu, Forestcert Consulting - despre importanta IFS pe pietele din Romania

Aceasta certificare incepe sa prinda din ce in ce mai multa amploare si pe pietele din Romania, de aceea Liliana Rusu, director general Forestcert Consulting ne poate oferi mai multe detalii.Aceasta certificare este destinata producatorilor de alimente, brokerilor, companiilor de logistica, angrosisti si comercianti cu amanuntul. IFS Food se aplica atunci cand produsele sunt "procesate" sau atunci cand exista un pericol pentru contaminarea produsului in timpul ambalarii primare. Standardul este important pentru toti producatorii de alimente, in special pentru cei care produc etichete private, deoarece contine multe cerinte legate de respectarea specificatiilor clientului.Standardul sprijina departamentele de productie si marketing in eforturile lor pentru siguranta si calitatea marcii. IFS Food a fost dezvoltat cu implicarea completa si activa a organismelor de certificare, comerciantilor cu amanuntul, industriei alimentare si companiilor de servicii alimentare. Certificarea IFS reprezinta o dovada independenta a unei terte parti privind respectarea celor mai stricte standarde. De asemenea, va garanteaza reputatia de producator de alimente sigure si de inalta calitate. Imbunatatiti satisfactia clientului in timp ce castigati un avantaj competitiv.IFS (International Food Standard) este un standard de siguranta care se aplica companiilor care vand, furnizeaza sau fabrica produse alimentare. Standardul acopera activitati precum manipularea alimentelor libere, ambalarea si procesarea. Pentru a fi considerate certificate IFS, practicile de afaceri ale companiei dumneavoastra trebuie sa fie mai intai auditate de catre o terta parte pentru a se asigura ca acestea sunt conforme cu standardele IFS.Beneficiati de o comunicare imbunatatita intre management si angajati in ceea ce priveste practicile, standardele si procedurile. Costurile dvs. sunt reduse printr-o utilizare mai eficienta a resurselor. Va sunt deschise noi relatii de afaceri cu clientii care insista pe audituri independente.Exista patru tipuri de certificari IFS, si anume:este un standard recunoscut pentru auditarea producatorilor de alimente. Focusul acestui standard este pe siguranta alimentelor si calitatea proceselor si produselor. Are in vedere companiile procesatoare de alimente, dar si cele care se ocupa de ambalarea acestor produse. Standardul IFS Food se aplica atunci cand are loc procesarea produselor sau exista un pericol de contaminare a produsului in timpul ambalarii. Standardul este foarte important pentru toti producatorii de alimente, in special pentru cei cu eticheta privata, deoarece contine multe reglementari cu privire la respectarea specificatiilor consumatorului.este un standard care se ocupa de auditarea companiilor a caror activitate este orientata catre transportarea, depozitarea sau manipularea alimentelor sau produselor non alimentare. Se aplica pentru toate tipurile de transport, dar si companiilor care se ocupa de depozitare.este un standard care a fost creat sa asigure siguranta si calitatea produselor intre procesul de productie si distrubutie. Brokerii, agentii si importatorii sunt un element important in comunicarea dintre producatori si retaileri. De aceea standardul se asigura ca toate partile implicate au implementat masurile necesare in serviciul lor, astfel incat furnizorii sa opereze in concordanta cu cerintele pentru siguranta si calitatea produsului.este un standard dezvoltat pentru a optimiza procedurile de audit a vanzatorilor en-gros si supermarket-urilor. Aceste doua tipuri distincte de afaceri sunt vazute ca si conectori importanti intre producatori si clientii comerciali."Asadar, standardele de siguranta alimentara devin o cerinta comuna pentru desfasurarea activitatii pe intregul lant de aprovizionare alimentara. Unele dintre avantajele unui sistem de management al sigurantei alimentare complet certificat includ:: Un sistem de management al sigurantei alimentare bine implementat poate ajuta intreprinderile sa produca in mod constant produse alimentare sigure si de calitate, care sa corespunda specificatiilor.: Un sistem de management al sigurantei alimentare contribuie la demonstrarea faptului ca conducerea isi indeplineste responsabilitatile legale in legatura cu legislatia si reglementarile privind siguranta alimentara si face acest lucru in mod eficient. Legile din unele tari permit un plan eficient de HACCP ca aparare intr-un caz judiciar de intoxicatii alimentare sau contaminare alimentara.: O abordare sistematica a proceselor asigura implicarea angajatilor si a altor parti interesate in afacere si sunt constienti de problemele legate de siguranta alimentelor inainte de a deveni mai mari.: Unele companii de asigurari nu vor asigura intreprinderile alimentare care nu au programe HACCP.: Un sistem de management al sigurantei alimentare care functioneaza bine va asigura eficienta costurilor pe termen lung, ajutand autobuzele sa-si diminueze riscul de contaminare si sa se spele prin reamintiri costisitoare de produse alimentare.