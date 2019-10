Miercuri se deschide Pack Show 2019, locul de intalnire al industriei de packaging

Ziare.

com

Timp de 5 zile,se va transforma intr-o adevarata scena pentru industria de ambalaje si a solutiilor de ambalare.pentru industriile targetate: echipamente pentru industria de ambalaje, masini de dozare, umplere si ambalare, echipamente pentru ambalare sanitara, echipamente pentru etichetare, marcare si paletizare, masini si linii complete de ambalare, materii prime (hartie si carton, plastic, metal, lemn, sticla, ceramica, textile, materiale compozite), ambalaje biodegradabile, etichete, design de ambalaje, reciclarea ambalajelor, solutii software pentru procesul de productie si ambalare., locale si internationale din: Bulgaria, China, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Turcia, Ucraina.renumite din domenii diferite, aflate la prima participare.de packaging cu tehnologii de ultima ora.Pe 31 octombrie, in sala Cupola din pavilionul A, incepand cu ora 11:00, se desfasoara conferinta "Solutii inovative pentru ambalaje prietenoase cu mediul", organizata de Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (FADI) si revista Infomediu Europa, in parteneriat cu EUROEXPO Fairs si Romexpo.Anul acesta, Pack Show, expozitia organizata de EUROEXPO Fairs si ROMEXPO are loc in paralel cu alte trei targuri de mare anvergura: INDAGRA, INDAGRA FOOD & CARNEXPO si EXPO DRINK.Astfel, iti oferim ocazia unica sa intalnesti in acelasi loc - Romexpo Bucuresti - cele mai bune solutii pentru nevoile si provocarile pietei competitive.Programul de vizitare este de miercuri pana sambata intre orele 9:00-18:00, iar duminica, intre orele 9:00-16:00.Mai multe detalii, aici