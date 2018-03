Santierul Mangalia a ajuns intr-o situatie critica, dupa ce Tudose a blocat vanzarea, ca sa faca statul "barcute". Sute de oameni nu mai au de lucru

Cine mai vrea sa cumpere Santierul Naval Mangalia

Viitorul se anunta sumbru la santierul de la Mangalia

Deja mai bine de o treime dintre salariati, desi vin inca la serviciu, nu mai au ce lucra. Societatea detinuta de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) si de statul roman mergea pe pierdere de ani buni. In decembrie 2017, olandezii de la Damen erau pe punctul de a prelua afacerea si a incerca sa o puna pe picioare, cand Guvernul Tudose a decis sa impiedice tranzactia.Liderul Sindicatului Liber "Navalistul", Laurentiu Gobeaja, sustine ca in urma cu doar trei luni, toata lumea se astepta ca santierul, care a pierdut peste 2 miliarde de lei doar in perioada 2012-2016, sa fie preluat de olandezii de la Damen. Acestia au afaceri de succes in 120 de tari si au raportat, in 2016, o cifra de afaceri de 1,7 miliarde de euro. In consecinta, reprezentau speranta de redresare financiara a Santierului Naval de la Mangalia, detinut de DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul Santierului Naval 2 Mai, in care este actionar majoritar)."Era sigur, in proportie de 99%, ca Damen va prelua actiunile partii sud-coreene. Am purtat discutii formale cu viitoarea conducere. Mai mult, conducerea societatii impreuna cu Damen accesase o linie de credit pentru a putea continua lucrarile. Se pregatea chiar organizarea unei festivitati", a declarat pentruLaurentiu Gobeaja.Festivitatea respectiva n-a mai avut loc, insa, in conditiile in care, Guvernul Tudose a decis ca statul roman sa isi exercite dreptul de preemptiune si sa incerce sa cumpere pachetul majoritar de actiuni al Santierului Naval Daewoo Mangalia, in locul olandezilor de la Damen."Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", a declarat Mihai Tudose, premierul Romaniei de la acea data.Statul nu si-a dus actiunea pana la capat, ci doar a tulburat apele, in santierul de la Mangalia.Rezultatele nefaste ale deciziei de atunci a Guvernului se vad astazi: Santierul Naval Daewoo Mangalia, aflat deja intr-o situatie financiara precara, a ajuns sa nu mai aiba ce le da de lucru multora dintre salariati."In urma cu circa 3 saptamani, societatea avea in jur de 1.700 de angajati. Dintre acestia, circa 700 - adica cei care erau in zona cheurilor si a docurilor, cei de la probe de mare, electricienii, mecanicii si vopsitorii - nu mai au incarcare, la acest moment. Ei sunt salariati in continuare, sunt prezenti la locul de munca, dar nu au incarcare, nu au cum sa isi desfasoare activitatea. Societatea nu are cum sa asigure fondul de lucru ", a explicat Laurentiu Gobeaja.La acest moment, potrivit lui Laurentiu Gobeaja, parte dintre salariati au fost delegati sa muncesca la reparatii la VARD Tulcea si VARD Braila, societati detinute de grupul italian Fincantieri. Se lucreaza si in halele santierului de la Mangalia, dar tot la confectii metalice pentru VARD Tulcea.Liderul sindical a mai spus ca a Santierul Naval Daewoo Mangalia a emis un comunicat prin intermediu caruia si-a informat angajatii ca, la cerere, pot intra in somaj tehnic, urmand sa primeasca lunar 75% din drepturile salariale sau in concediu fara plata.Ultima mare transa de comenzi, in valoare de 1,34 miliarde de euro, a fost primita de santierul de la Mangalia in anul 2014. Potrivit liderului Sindicatului Liber "Navalistul", ultima nava comandata atunci a fost predata clientului pe 7 februarie, in acest an.Am incercat sa luam legatura telefonic cu directorul general al Santierului Naval Daewoo Mangalia, Mihai Andrei, pentru a intelege mai bine cum a ajuns societatea in aceasta situatie limita. Fara succes, insa. O reprezentanta a biroului de presa al societatii ne-a informat ca ar trebui sa adresam in scris intrebarile conducerii santierului naval. Am facut acest lucru deja si va vom oferi raspunsurile, imediat ce le vom primi.Ministerul Economiei informeaza prin intermediul unui comunicat de presa ca ministrul Danut Andrusca "a afirmat ca s-au purtat si se poarta negocieri cu investitorul strategic interesat". Cine este acest investitor?In cursul anului trecut, Consiliul Concurentei aprobase preluarea pachetului majoritar de actiuni al Santierului Naval Daewoo Mangalia de catre Damen Shipyard Group. Dupa ce statul a impiedicat realizarea respectivei tranzactii, s-a zvonit ca si grupul italian Ficantieri si-ar fi aratat interesul pentru a cumpara santierul naval de la Mangalia.La solicitarea, Ben Litter, responsabilul cu comunicarea al grupului Damen a confirmat ca olandezii nu si-au pierdut inca speranta de a cumpara santierul, in ciuda piedicilor puse de statul roman."A existat o intarziere in proces (de cumparare a actiunilor Santierului Naval Daewoo Mangalia - n. red.) dar inca lucram pentru obtinerea unor rezultate pozitive. La acest moment, nu avem alte informatii de oferit", a preciazat Ben Litter pentruIn schimb, grupul Fincantieri a sustinut ca informatiile potrivit carora ar fi facut o oferta Guvernului pentru santierul naval de la Mangalia sunt simple "speculatii"."Daca va referiti la acticolele (pe aceasta tema - n.red) publicate in presa romaneasca, acelea sunt doar speculatii si, in consecinta, nu le comentam", a transmis Fincantieri, la solicitarea"Cei de la la Marketing si de la Planificarea productiei au fost in Germania si incearca sa contracteze noi lucrari. Din pacate, nu e vorba despre nave complete. In viitorul apropiat nu cred ca vom mai putea face nave complete. Si nici in sectorul de reparatii nu cred ca se anunta vremuri prea bune. Avand in vedere situatia incerta, nimeni nu risca sa vina sa repare o nava, cand de la o zi la alta s-ar putea schimba actionarii. Nimeni nu risca sa ramana, eventual, cu nava nereparata sau blocata in doc", a declarat Laurentiu Gobeaja.Acesta a apreciat ca in industira navala, un producator are nevoie de un brand puternic pentru a putea performa, in conditiile in care armatorii nu accepta sa isi asume riscuri, cand isi comanda nave.Liderul sindical ne-a informat ca muncitorii se pregatesc de protest pentru a atrage atentia asupra situatiei critice in care se afla societate. Ce se va intampla pana la urma cu santierul pe care statul roman nu vrea nici sa-l tina, dar nici nu se indura sa-l dea unor investitori straini, ramane de vazut.