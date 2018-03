Sute de muncitorii de la Santierul Naval din Mangalia protesteaza, joi, la Bucuresti

Ziare.

Oamenii acuza statul ca n-a facut nimic pentru a impiedica santierul sa se afunde in datorii si ii cer sa rezolve criza pe care a acutizat-o, impiedicandu-i in urma cu trei luni pe olandezii de la Damen sa preia santierul.Liderul Sindicatului Liber Navalistul, Lauretiu Gobeaja, a declarat pentruca numarul muncitorilor care vor sa vina la protest se ridica la circa 400, in acest moment."In aceste zile vom face centralizarea si vom vedea clar cati vin. Alaturi de muncitori vor veni alte cateva zeci de cetateni ai Mangaliei, care si-au exprimat dorinta de a veni pe cont propriu, pentru a protesta alaturi de noi, pentru viitorul santierului si al comunitatii. Dar ceea ce conteaza, pana la urma, nu este cati vom fi, ci faptul ca suntem hotarati sa luptam pentru viitorul unitatii.Faptul ca vom veni la un protest de doua ore nu inseamna, sub nicio forma, ca dupa ne ducem acasa si ne vedem fiecare de treaba lui. Vom continua pana cand situatia se rezolva. Speram sa se rezolva pana la finele acestei luni. Dar nu ne mai bazam pe asta. Asa am sperat si in decembrie si iata-ne in martie, tot in situatie critica", a subliniat Lauretiu Gobeaja.Potrivit liderului sindical, asa cumv-a informat deja, in lipsa comenzilor, circa 700 dintre cei 1.700 de muncitori ai santierului vin la serviciu de la inceputul lunii februarie fara, insa, a mai avea de lucru. Ceilalti muncitori lucreaza la reparatii subcontractate de la VARD Tulcea si VARD Braila.Sindicatul Liber Navalistul face parte din Federatia Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) si din Blocul National Sindical (BNS), ambele uniuni preluand ferm mesajul de protest al muncitorilor.Astfel, potrivit presedintelui FSLR, Marin Florian, Santierul Naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) a ajuns in aceasta situatie inclusiv din cauza nepasarii clasei politice."Protestam pentru ca am fost mintiti si amagiti in ultimii doi ani de catre toate Guvernele care s-au perindat sporadic pe la Palatul Victoria. Protestam pentru ca balbaiala lor ne stirbeste viitorul, pentru ca lipsa competentei, lasitatea si micimea lor este suportata de noi, de copiii nostri si de locuitorii orasului Mangalia (...) Am asistat plini de speranta la vizitele diversilor prim-ministri si presedinti de stat in cadrul santierului nostru crezand ca vor avea taria sa se preocupe, intr-o maniera corecta, de situatia santierului naval din Mangalia. Din pacate, timpul a demonstrat ca rolul acestora nu a fost decat cel de observator", se arata intr-un mesaj postat pe Facebook de Marin Florian.In aceeasi postare, liderul sindical apreciaza ca statul, desi este actionar in cadrul DMHI, nu a facut nimic pentru a limita pierderile inregistrate de societate."Reprezentantii salariatilor si-au exprimat constant si cu argumente ingrijorarea cu privire la situatia financiara a companiei, acest lucru fiind mai mult decat evident. Datoriile de 1,2 miliarde de euro sau faptul ca aceasta companie a livrat un numar record de nave in 2016, in timp ce pierderile cresteau, nu au constituit elemente de ingrijorare nici pentru mediul politic nici pentru institutiile de forta din aceasta tara.Nu am observat nicio preocupare pentru reducerea pierderilor inregistrate de statul roman generate de transferul profiturilor in alte state, transfer realizat cu implicarea si sustinerea reprezentantilor statului roman in consiliul de administratie", acuza Marin Florian.Sindicalistii cer Guvernului sa le puna la dispozitie un calendar concret "cu termene precise, cu privire la procesul transferului de actiuni, indiferent de caracteristicile acestuia sau de partile acestui proces".In plus, cer statului un plan managerial de redresare a companiei, in baza caruia niciun muncitor sa nu fie concediat, iar salariile sa creasca.Reamintim ca Santierul Naval de la Mangalia este detinut de sud-coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering DSME (cu 51% din actiuni) si de Ministerul Economiei (prin intermediul Santierului Naval 2 Mai, in care este actionar majoritar).Damen Shipyard urma sa preia pachetul majoritar de la sud-coreeni in decembrie, in urma unei tranzactii care fusese deja aprobata de Consiliul Concurentei.Respectiva tranzactie nu s-a mai realizat in conditiile in care Guvernul Tudose a decis ca statul roman sa isi exercite dreptul de preemptiune si sa incerce sa cumpere pachetul majoritar de actiuni al Santierului Naval Daewoo Mangalia, in locul olandezilor de la Damen."Trebuie sa facem niste fregate si poate le facem noi. Ca altii le-ar fi putut face. Sa facem si mentenanta la noi. Poate facem si o barcuta acolo. Dar nu e posibil cu atata Dunare si mare sa nu aiba tara un santier naval", a declarat Mihai Tudose, premierul Romaniei de la acea data.Statul nu a cumparat insa pachetul majoritar al santierului de la sud-coreeni, ci doar i-a impiedicat sa o faca pe cei de la Damen. In consecinta, trebuie acum sa rezolve problema santierului pe care nici nu vrea sa-l detina in proportie de 100%, dar nici nu se indura sa-l dea.