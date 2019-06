Tara care are o problema mai ciudata: 2 milioane de kilograme de mango, in plus

Ziare.

Pentru a ajuta fermierii sa-si vanda marfa, Ministerul Agriculturii a lansat un program de marketing denumit "Metro Mango" si a instalat standuri pentru vanzarea fructelor in mai multe regiuni din Capitala, potrivit DPA.Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Manny Pinol, a precizat ca 15.000 de kilograme de mango s-au epuizat in primele trei ore de la debutul programului.Recolta excedentara s-a datorat "secetei indelungate cauzate de fenomenul climatic El Nino, care a precipitat inflorirea abundenta si rodirea in acest sezon", a spus acesta."Fermierii au estimat un surplus de 2 milioane de kilograme despre care spun ca vor putrezi pur si simplu, daca Guvernul nu ii ajuta sa-si vanda fructele", a adaugat acesta intr-un mesaj postat pe Facebook.In contextul recoltei excedentare, fermierii au scazut preturile la mango, care poate fi achizitionat acum pentru"Trebuie sa luam masuri pentru aceasta situatie in urmatoarele doua saptamani", a spus Pinol, adaugand ca ministerul lucreaza la actiuni pentru stimularea exporturilor de mango in Japonia, Dubai, Coreea de Sud si Rusia.Fructele de mango din Filipine au fost promovate ca fiind printre cele mai bune din lume, dar exporturile au scazut din cauza reziduurilor chimice, infestarii cu paraziti si salubritatii precare.