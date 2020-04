Casa Funerara Luca iti ofera pachete complete de servicii

Ziare.

com

Cu ajutor de specialitate e mai simplu pentru oricine sa organizeze o inmormantare si sa treaca peste orice problema.Casa Funerara Luca iti vine in ajutor cu servicii funerare de cea mai buna calitate, iar aici amintim in primul rand de constatarea decesului, acesta fiind pasul cu care se incepe intotdeauna.Mai departe avem imbalsamarea, cosmetizarea si igienizarea decedatilor, transportul funerar si manipularea decedatului.Se pot alege inclusiv aranjamente florale pentru inmormantari, dar sunt disponibile si pachete pentru parastas si de pomana. Totodata, Casa Funerara Luca se ocupa si de incinerari in Bucuresti si ofera tot sprijinul necesar pentru intocmirea actelor necesare in acest sens.Birocratia ar trebui sa fie ultima grija a celor care se confrunta cu decesul unei persoane apropiate, astfel ca orice familie poate avea o grija in minus.Casa Funerara Luca s-a ocupat de-a lungul anilor de organizarea a nenumarate ceremonii de inmormantare, timp in care a dobandit o vasta experienta. Asadar, se asigura un profesionalism deplin de care, bineinteles, e nevoie in cadrul oricarui astfel de eveniment.Pe aceasta cale e mai usor pentru familii sa tina la distanta durerea si sa depaseasca cu usurinta momentele dificile.E important de stiut ca nimeni nu trebuie sa faca un important efort din punct de vedere financiar pentru a organiza o ceremonie de inmormantare.Aici sunt disponibile pachete care sa cuprinda toate nevoile, iar familiile se pot orienta direct catre cele care se pliaza cel mai bine lor.Exista pachete funerare care sunt chiar gratuite daca se achita cu talonul de pensie, astfel ca in cazul decesului acasa, la spital sau la azil, costurile sunt zero.Valoarea pachetelor gratuite variaza de la 1250 la 1750 de lei, iar fiecare dintre acestea sunt complete. Vorbim de sicrie complet echipate, inclusiv cu lenjerie, de cruce din lemn inscriptionata, de seturile de orare, mic si mare, de toaletarea decedatului care include atat spalatul, cat si imbracatul.Decedatul este preluat de la domiciliu, se ofera acces la frigider pana la 24 de ore, iar un doctor care constata decesul si se ocupa de imbalsamre va elibera si certificatele necesare in acest sens, fara de care ceremonia de inmormantare nu poate avea loc.E nevoie de mai multe, de la certificatul de deces, pana la adeverinta de inhumare si de autorizatia pentru depunere la capela si pentru transport.Pe cont propriu e mult mai dificila obtinerea acestora, insa cu Casa Funerara Luca totul e mai simplu si mai rapid, astfel ca oricand se poate alege cel mai bun pachet pentru a acoperi toate nevoile.In acelasi timp, serviciile funerare sunt oferite non stop, ceea ce presupune ca indiferent de ora, intotdeauna vei gasi sprijinul de care ai nevoie la Casa Funerara Luca. Fie ca ai o simpla nelamurire, fie ai nevoie de consiliere si de cineva care sa te ghideze, acesta este locul potrivit.Serviciile oferite sunt disponibile in Bucuresti, in orice sector, dar si in localitatile invecinate din Ilfov, motiv pentru care Casa Funerara Luca isi propune sa acopere o raza cat mai mare si sa sara in ajutorul tuturor celor care se confrunta cu momente dificile.Se ofera sprijin pentru intreaga familie, aceasta fiind cea mai buna modalitate prin care momentele dificile din viata sa fie gestionate in mod corespunzator, iar Casa Funerara Luca e locul potrivit pentru toata lumea.Se promite implicare totala pentru ca doar pe aceasta cale se poate dobandi profesionalismul si experienta pentru care Casa Funerara Luca este renumita in capitala.Serviciile complete sunt dedicate tuturor familiilor aflate in nevoie, iar multe dintre acestea pot depasi mai usor momentele dificile cu care se confrunta prin ajutorul oferit.Prin consultanta oferita e mai simpla si alegerea pachetelor si serviciilor necesare oricarei familii care sunt foarte variate, tocmai pentru a acoperi nevoile tuturor.Alege Casa Funerara Luca pentru a beneficia de suport si pentru ca organizarea inmormantarii sa nu fie o povara pentru nimeni!