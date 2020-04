Companii care reusesc sa-si continue activitatea in starea de urgenta

Ziare.

com

Izolarea la domiciliu a unui numar foarte mare de persoane a insemnat si un regres pentru majoritatea business-urilor, mai mici sau mai mari, care au fost nevoite sa sisteze activitatea sau chiar sa inchida companiile pentru o perioada nedeterminata.Cu toate acestea, sunt multe branduri care au reusit sa faca fata cu succes acestei situatii fara precedent, desfasurandu-si in continuarea activitatea.Sunt unele industrii care au reusit sa isi fortifice strategia de business in aceasta perioada, reusind sa se mentina pe linia de plutire sau chiar sa exceleze si sa nu le lase afectate de situatia critica in care se afla tara si implicit, economia.Lanturile de supermarketuri mizeaza in aceasta perioada pe faptul ca oamenii vor iesi foarte rar din locuintele lor si atunci doar pentru a face cumparaturi. Din acest motiv, in contextul actutal, acestea mizeaza pe cumparaturile online, punand la dispozitie stocuri de produse pentru comenzi online.Chiar daca serviciul de comenzi online si livrare la domiciliu era disponibil si inainte, atat in cazul Carrefour, cat si in cazul altor supermarketuri, acesta beneficiaza in momentul de fata de toata atentia, fiind promovat intensiv prin intermediul retelelor sociale.De asemenea, lantul de supermarketuri Carrefour angajeaza constant oamenii care au intrat in somaj tehnic sau care au ramas fara locuri de munca in perioada aceasta.Unul dintre cele mai mari lanturi din industria alimentelor de tip fast food, Mc Donalds ofera promotii persoanelor care aleg sa comande online, precum si livrarea gratuita, pentru comenziile venite din aplicatia mobila sau de pe alte site-uri de catering, cum ar fi Food Panda, pentru a incuraja statul in casa.Mai mult decat atat, Mc Donalds a decis sa contribuie la toata aceasta situatie, prin initiativa de a livra mancare persoanelor aflate in orasele declarate in carantina.Pentru industria de gambling online, aceasta perioada este destul de dificila, dat fiind faptul ca au fost inchise toate casele de pariuri.Cu toate acestea, Maxbet, unul dintre cele mai populare cazinouri online, reuseste sa faca fata situatiei investind mai mult in mediul online, lucru ce devine vizibil prin promotiile saptamanale pe care le ofera jucatorilor sai fideli, dar si prin pachetul de bun venit care include atat bani, cat si rotiri gratuite.Maxbet online se afla pe lista cazinourilor online licentiate in Romania inca din 2017 si ofera servicii de inalta calitate jucatorilor sai, de la un bonus de bun venit avantajos pana la asistenta clienti 24/7.Citeste Maxbet casino review pentru a afla mai multe detalii despre serviciile acestui operator de jocuri de noroc!Dupa ce in urma cu un an, eMAG isi declara multumirea pentru introducerea modalitatii de plata ramburs, in prezent, magazinul online incurajeaza cumpatorii si plateasca cu cardul atunci cand fac cumparaturi pentru a evita pe cat posibil contactul cu alte persoane.Desigur, o parte din angajatii eMAG lucreaza de acasa, iar celor care se afla in centrele de depozitare li se ofera echipament special de protectie si monitorizarea conditiei fevrile de 2 ori pe zi.Cu toate ca perioada este una dificila pentru majoritatea industriilor, Iulian stanciu, CEO eMag, a declarat intr-un interviu pentru Ziarul Financiar faptul ca pentru incasarile din ultima vreme, procentul a crescut cu 10%.Universum, care la origine este o firma de organizare de evenimente, a avut una dintre cele mai ingenioase idei, reusind in acest fel sa depaseasca situatia dificila in care se afla tara si oamenii din punct de vedere social, dar si economic.Conceptul a fost regandit, business-ul s-a reinventat, oferind abonamentul GOOD-FOOD.RO pentru livrare de produse in toata Romania, punand accent pe siguranta in conformitate cu noile norme de igiena. In plus, pentru a evita orice risc, livratorul nu va intra in contact cu persoana care a comandat anumite preparate gatite.Sunt mai multe aspecte demne de amintit, care au contribuit la reusita business-urilor de mai sus, dar si a altora de a depasi situatia de urgenta si de a avea o continuitate.- in aceasta perioada, sunt industrii care ar putea avea de castigat si industrii care vor trece printr-o perioada extrem de dificila. Daca, spre exemplu, pentru agentiile de turism offline si online, prima parte a acestui an nu s-a dovedit a fi deloc roz, pentru industriile farmaceutice, agro-alimentare, dar si altele, toata aceasta perioada s-a dovedit a fi destul de benefica.- majoritatea business-urilor despre care vorbeam mai sus, au pus lucrurile in balanta destul de repede, regandindu-si conceptul afacerii, dar si alte strategii menite sa le aduca beneficii financiare, depasind astfel situatia in care se afla intreaga tara.- unele afaceri au renuntat la partea de promovare, intrucat nu mai puteau sustine costurile, in timp ce altele au mizat tocmai pe acest aspect, pentru a-si creste brandawarness-ul, pentru a deveni din ce in ce mai cunoscute.- Chiar daca afacerea ta nu a fost direct afectata de zona de umbra care a invaluit tara, daca furnizorii cu care lucrezi nu mai pot livra produsele sau nu o mai pot face la timp, business-ul tau va cadea incep, incet. De aceea, de cele mai multe ori, in astfel de situatii, afacerile mici, locale, care au proprii lor producatori au mai mult de castigat, spre deosebire de magazinele online, de exemplu, care importa produsele si articolele din alte tari europene sau chiar din afara Europei.- multe dintre magazinele online ofera promotii si reduceri destul de mari in aceasta perioada, in special pentru cumparaturile online, fidelizand in acest fel clientii si atragand potentialii cumparatori, dar dovedind in acelasi timp solidaritate sociala.Acestea sunt doar cateva exemple de industrii care au reusit sa supravietuiasca situatiei de criza.Evident, pe langa acestea, sunt si altele care s-au facut remarcate, precum industria farmaceutica, magazinele de electronice si electocasnice sau altele.Multe dintre acestea au contribuit la mentinerea unei situatii cat de cat sub control, cu ajutorul donatiilor facute, fie ca este vorba de produse necesare in aceasta perioada, fie ca este vorba despre donatiile sub forma de bani.