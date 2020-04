cora Romania si foodpanda fac un parteneriat pentru livrari rapide la domiciliu in 60 de minute

Ziare.

Incepand cu 21 aprilie 2020, consumatorii vor putea comanda de acasa, prin platforma foodpanda, alegand din peste 1.000 de produse alimentare si non-alimentare comercializate de cora, pe care foodpanda le va livra, in regim expres, intr-o prima etapa in zona de proximitate a hipermarketului cora Lujerului.Prin urmare, pana la data de 1 mai 2020, proiectul se afla in faza pilot, ceea ce presupune livrarea de comenzi doar in zona hipermarketului cora Lujerului, pe o raza de aproximativ 5 kilometri. Astfel, doar cei care comanda cu livrare in aceasta zona pot sa acceseze acest nou serviciu.Dupa data de 1 mai 2020, serviciul va fi disponibil la nivelul tuturor hipermarketurilor cora din Capitala, pentru cei care doresc livrare pe o raza de aproximativ 8 km in jurul acestora.Pana la finalul lunii mai, serviciul de livrare expres va fi disponibil si in alte orase in care cora e prezenta - Bucuresti, Ploiesti, Constanta, Cluj, Bacau si Baia Mare, Drobeta Turnu Severin - pentru a putea deservi un numar cat mai mare de clienti.Flota de livratori foodpanda va livra comenzile in regim expres, in 60 de minute de cand comanda este plasata in aplicatia foodpanda, de luni pana vineri, intre orele 10:00 - 21:30. Taxa de livrare variaza intre 10 - 20 lei, in functie de aria de livrare. Valoarea minima a comenzii este de 50 lei si greutatea maxim acceptata pentru o comanda este de 20 kg., a spusor nostri din Bucuresti, urmand sa il extindem cat mai rapid si in alte orase din tara", a declaratClientii cora au de asemenea la dispozitie serviciul de livrari la domiciliu prin comanda pe www.cora.ro, dar si serviciul coraDrive, care presupune comandarea produselor dorite pe platforma www.cora.ro si ridicarea, de catre clienti, a comenzilor din spatiile Drive disponibile in Bucuresti - la toate cele 4 hipermarketuri cora, precum si la cora Bratianu in Constanta, cora Cluj-Napoca si cora Bacau. coraDrive este un serviciu extrem de util in aceasta perioada, deoarece limiteaza la minimum interactiunea dintre persoane, pentru siguranta clientilor si a personalului cora.Despre cora Romaniacora Romania, parte a grupului Louis Delhaize, este unul dintre cele mai dinamice branduri de retail. Prezent pe piata romaneasca din 2003, grupul opereaza in prezent 11 hipermarketuri in Bucuresti si in marile orase. In 2013, cora a lansat platforma cora.ro, fiind primul mare lant comercial cu livrare tip drive din Romania.Serviciul cora.ro cu livrare la domiciliu este disponibil in Bucuresti, Constanta, Cluj, Bacau si Ploiesti, oferind consumatorilor posibilitatea sa comande produsele preferate online.A fost lansata si aplicatia cora, pentru o experienta imbogatita a consumatorului pe spatiul de vanzare si pentru o mai buna organizare a listei de cumparaturi, dar si a beneficiilor de fidelitate.Aceasta poate fi descarcata gratuit din App Store si Google Play. Filosofia cora Romania ii are in centru pe consumatori, carora le ofera produse si servicii de calitate, la preturi accesibile.cora Romania desfasoara si o intensa activitate de responsabilitate sociala implicandu-se in proiecte de educatie si sanatate in comunitatile din care face parte.Despre foodpandafoodpanda.ro, parte a grupului Delivery Hero, este cea mai mare platforma online de comenzi de mancare din Romania, colaborand, in prezent, cu peste 2700 de restaurante din Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Brasov, Constanta, Arad, Ploiesti, Oradea, Galati, Craiova, Sibiu, Pitesti, Targu Mures, Baia Mare, Bacau, Buzau, Braila, Satu Mare, Piatra Neamt, Ramnicu Valcea si Focsani.