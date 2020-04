Ghidul pacientului - cand este starea medicala o urgenta, Clinica Masaya dispune si de consultatii online

Ziare.

com

Folosim tehnologia in folosul nostru pentru a putea, cat de mult se poate, sa ne continuam viata cu rutina si nevoile ei.Din punct de vedere medical, lucrurile sunt ceva mai delicate.Speriati de ce se intampla, de faptul ca unii sunt mai vulnerabili pentru ca au si alte afectiuni, pandemia de coronavirus schimba modul in care poate fi realizat un consult medical.Starea alterata brusc poate fi o urgenta. Ca si pana acum, nu se stie niciodata cand chiar si o persoana aparent sanatoasa are nevoie de servicii medicale de urgenta.Pentru cei care sunt pacienti ai medicilor de la Clinica Masaya consultul online poate fi lamuritor.Vorbim despre faptul ca odata sistate serviciile, suspendata activitatea medicala, pacientii se vad nevoiti sa apeleze la serviciile de urgenta de la spitalele judetene.Consultul online nu va tine loc de interventiile de urgenta, insa medicul poate aprecia daca starea unui pacient este sau nu una urgenta. Poate asadar sa indrume mai departe sau poate sugera ce este optim pentru pacient la acel moment.In cadrul clinicii mai sus amintite au loc interventii diverse. Cu medici bine pregatiti in practica medicinii moderne, cu aparatura pe masura de asemenea, aici pacientii pot solicita servicii de top in ortopedie, recuperare medicala, cardiologie, neorologie, nutritie si nu numai.Ce face un pacient care avea in desfasurare un tratament? In cazul celor care aveau o programare pentru ecografie la inima spre exemplu sau alte analize suplimentare necesare pentru a pune un diagnostic, medicul curant poate interpreta analizele in decursul consultatiei online.In unele cazuri pot fi necesare indrumari spre unitati de urgenta. Investigatiile sunt amanate, tratamentele pot fi insa oferite, iar un diagnostic ar urma sa fie pus pe seama anamnezei.Pentru cei cu boli cronice, consultatia online este chiar o formalitate, urmata de prescrierea medicamentatiei necesare. Daca in cazul celor care ar fi urmat sa inceapa infiltratiile cu PRP, acid hialuronic sau celule stem totul se amana, in alte situatii pacientul poate urma anumite recomandari si acasa.Spre exemplu, cei care au program de fizioterapie, kinetoterapie, cei care urmeaza dietele personalizate pot continua la indicatia medicului curant, cu anumite programe, de miscari, programe alimentare care sa ii ajute.Pandemia de coronavirus afecteaza toate domeniile, pe toata lumea. Ritmul vietii este cu totul altul, riscurile sunt mari, masurile impuse sunt de asa natura incat trebuie sa ne calculam foarte responsabil fiecare iesire afara.In acest context, consultatiile online raman o necesitate, dar in practica nu foarte multi fac acest lucru. Pentru cei interesati, Clinica Masaya are preturile afisate online, in cadrul aceleiasi pagini unde pacientii isi pot programa consultul online cu specialistul.